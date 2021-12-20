العنف الأسري يتفاعل مع مشكلة امرأة تتعرض للتعنيف من قبل زوجها

الرياض (صدى):
تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع مشكلة لسيدة تتعرض للتعنيف من قبل زوجها ويهددها بالسلاح
وقالت السيدة "يا عالم وينكم أنا داخلة على الله ثم عليكم، وينكم يا أهل النخوة، لي عشرين سنة وزوجي يضربني ويهددني ويخوفني بالسلاح دايم وكنت أتحمل عشان عيالي كانوا صغار عيالي الحين كبروا وقلت يتغير بس ما تغير كل يوم جالس يطغى فيني أكثر آخر شيء اليوم يطردني برا البيت يقول اطلعي إذا لقيت في البيت".
وناشدت المراة مركز بلاغات العنف الأسري بضرورة التدخل لإنهاء معاناتها التي استمرت لمدة 20 عامًا، مشيرة إلى أن زوجها يضربها ويعنفها ويهددها بالسلاح.
وعلق الحساب الرسمي لمركز بلاغات العنف الأسري عبر موقع تويتر على المشكلة قائلا: "أختي الكريمة، متواجدين لحمايتكم، نأمل التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة".