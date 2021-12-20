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العنف الأسري يتفاعل مع مشكلة امرأة تتعرض للتعنيف من قبل زوجها

منذ ساعة
12638
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العنف الأسري يتفاعل مع مشكلة امرأة تتعرض للتعنيف من قبل زوجها

الرياض (صدى):
تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع مشكلة لسيدة تتعرض للتعنيف من قبل زوجها ويهددها بالسلاح

وقالت السيدة "يا عالم وينكم أنا داخلة على الله ثم عليكم، وينكم يا أهل النخوة، لي عشرين سنة وزوجي يضربني ويهددني ويخوفني بالسلاح دايم وكنت أتحمل عشان عيالي كانوا صغار عيالي الحين كبروا وقلت يتغير بس ما تغير كل يوم جالس يطغى فيني أكثر آخر شيء اليوم يطردني برا البيت يقول اطلعي إذا لقيت في البيت".

وناشدت المراة مركز بلاغات العنف الأسري بضرورة التدخل لإنهاء معاناتها التي استمرت لمدة 20 عامًا، مشيرة إلى أن زوجها يضربها ويعنفها ويهددها بالسلاح.

وعلق الحساب الرسمي لمركز بلاغات العنف الأسري عبر موقع تويتر على المشكلة قائلا: "أختي الكريمة، متواجدين لحمايتكم، نأمل التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة".

الزوج
العنف الأسري
التعنيف

التعليقات

واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 15200
منذ 35 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،
نسأل الله العفو والعافية،
ليس من الرجولة والفخر، ان نستقوي على النساء وكبار السن،والمستضعفين..

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أحدث التعليقات

ابو علي
اسال الله يجعله شفيعاً لوالديه، يا اخوان لن نستطيع رد أقدار الله علينا ولكن ينبغي أن ننتبه لأبنائنا خصوصاً عند الذهب للنزهة والاماكن العامة...
أبوخالد-أبها.
من حرم وارث من ورثه.. حرم الله عليه رائحة الجنه.
واضح ***وصريح
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف.
واضح ***وصريح
يقال:- ليس على المجنون حرج،، وإحتمال يكون من تسبب في جنونه،متواجد داخل الحمام..
واضح ***وصريح
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نسأل الله العفو والعافية، ليس من الرجولة والفخر، ان نستقوي على النساء وكبار السن،والمستضعفين..

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