نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الزامل يوضح حكم قيام زوج بحلف "الطلاق المعلق" لمنع زوجته من زيارة أهلها

منذ 46 دقيقة
1359
1
الزامل يوضح حكم قيام زوج بحلف "الطلاق المعلق" لمنع زوجته من زيارة أهلها

علي القحطاني (صدى):
أوضح المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالمحسن الزامل، حكم قيام زوج بحلف "الطلاق المعلق" على زوجته لمنعها من زيارة أهلها، ومدى اعتبار ذلك طلاقاً إذا خالفته الزوجة.

وقال الزامل إن حكم الحلف في تلك الحالة هو نفس حكم اليمين إذا كان يقصد الزوج منع الزوجة من هذا الأمر من خلال التهديد والتخويف ولم يقصد به الطلاق.

وأشار الزامل الى أن العلماء اختلفوا في مدى اعتبار ذلك مُحرماً أو مباحاً أو مكروهاً، كما أن البعض اعتبره يميناً للدلالة على الحث والمنع، مبينا أنه لا يجوز أن يمنع الزوج زوجته من زيارة أهلها بدون سبب.

التهديد
الشيخ عبدالمحسن الزامل
الطلاق المعلق

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 56162
منذ 32 دقيقة
جزاك الله خير

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

arrayyan
يد على مقود الطائره ويد تعد المكياج وت زيين شيلتها ياسية الطايره سجلوي اسمي ابي ديره بعيده
ماهر الضالعي
ربي يحفظك ويوفقك
صوت مكتوم
مسوي محلل وربي غثيث هالادمي لا يعرف يحكي ولايعرف علوم الرجال وكل شوي مصور شغالته لا وساكنه معه لوحدها
صوت مكتوم
يمكن اقارب او نسيبه مو شرط صفقه
ابو عمار
جزاك الله خير

أخر الأخبار

العنف الأسري يتفاعل مع مشكلة امرأة تتعرض للتعنيف من قبل زوجها
العنف الأسري يتفاعل مع مشكلة امرأة تتعرض للتعنيف من قبل زوجها
منذ 16 دقيقة 1243
ناسا تكشف عن تسجيل صوتي لكوكب المشترى
ناسا تكشف عن تسجيل صوتي لكوكب المشترى
منذ 36 دقيقة 1263
الزامل يوضح حكم قيام زوج بحلف "الطلاق المعلق" لمنع زوجته من زيارة أهلها
الزامل يوضح حكم قيام زوج بحلف "الطلاق المعلق" لمنع زوجته من زيارة أهلها
منذ 46 دقيقة 1359
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
منذ 50 دقيقة 1288
أسماء بنات الملك عبدالعزيز اللواتي على قيد الحياة
أسماء بنات الملك عبدالعزيز اللواتي على قيد الحياة
منذ 55 دقيقة 2015
مستشار البيت الأبيض للأزمة الصحية يثير القلق بخصوص "أوميكرون"
مستشار البيت الأبيض للأزمة الصحية يثير القلق بخصوص "أوميكرون"
منذ ساعة 1398
سلاف فواخرجي تتعرض لحادث وتفقد بصرها مؤقتاً
سلاف فواخرجي تتعرض لحادث وتفقد بصرها مؤقتاً
منذ ساعة 815
حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين
حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين
منذ ساعة 1323
أسعار الذهب اليوم الأثنين
أسعار الذهب اليوم الأثنين
منذ ساعة 1343
مقتل مغني راب شهير طعنا ً بسكين
مقتل مغني راب شهير طعنا ً بسكين
منذ ساعة 821