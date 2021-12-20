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سلاف فواخرجي تتعرض لحادث وتفقد بصرها مؤقتاً

منذ ساعة
815
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سلاف فواخرجي تتعرض لحادث وتفقد بصرها مؤقتاً

أميرة خالد (صدى):
كشفت الممثلة السورية ​سلاف فواخرجي​ عن تعرضها لحادث أليم خلال تصوير مشهد في أحد مسلسلاتها.

وأوضحت فواخرجي إنها أثناء تصوير أحد مشاهدها في مسلسل "عنبر 6"، الذي يعرض حاليا على إحدى المنصات، سقط السقف المستعار بكامله فوق رأسها.

وأكدت أن الحادث "من أصعب لحظات حياتي الأصعب بكل معنى الكلمة"، مبينة أن الإصابة الأساسية كانت على وجهها، كما أنها تعرضت لبعض الجروح في وجهها ويديها، وسط ضجة كبيرة ممن هم حولها.

وأضافت: "حادث كبير كتير والله لطف وستر، كنت بالمشهد وكان في ديكور بالسقف، وفي إضاءة وشبك حديد، وأنا في قلب المشهد فك الحديد من السقف ونزل فوق عيني.. طبعا كانت من لحظات حياتي الأصعب بكل معنى الكلمة"، مبينة أنها فقدت النظر ساعة كاملة.

سلاف فواخرجي
فقد البصر
مسلسل عنبر 6

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 56162
منذ 43 دقيقة
سلامات

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أحدث التعليقات

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يد على مقود الطائره ويد تعد المكياج وت زيين شيلتها ياسية الطايره سجلوي اسمي ابي ديره بعيده
ماهر الضالعي
ربي يحفظك ويوفقك
صوت مكتوم
مسوي محلل وربي غثيث هالادمي لا يعرف يحكي ولايعرف علوم الرجال وكل شوي مصور شغالته لا وساكنه معه لوحدها
صوت مكتوم
يمكن اقارب او نسيبه مو شرط صفقه
ابو عمار
جزاك الله خير

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