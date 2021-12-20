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رئيس الوزراء البريطاني جونسون يخرق قواعد كورونا

منذ ساعة
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رئيس الوزراء البريطاني جونسون يخرق قواعد كورونا

لندن (صدى):
وجهت اتهامات لرئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بخرق قواعد إغلاق فيروس كورونا في البلاد، في الوقت ذاته الذي كان يحث المواطنين.

وكشفت صورة نشرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية، رئيس الوزراء بوريس جونسون وأكثر من 12 آخرين يحتسون الخمر في حديقة منزله في داوننغ ستريت.

وقالت الغارديان إن الصورة التُقطت في مايو 2020 أثناء إغلاق بسبب كوفيد-19، ويظهر في الصورة جونسون مع زوجته كاري، التي يبدو أنها تحتضن ابنهما حديث الولادة، وشخصان آخران عند طاولة في شرفة حديقة داوننغ ستريت، مثلما يظهر الجبن والنبيذ. وفي الجوار، ظهرت طاولة لأربعة آخرين، وعلى مسافة قصيرة وقفت مجموعة أكبر على العشب حول طاولة عليها زجاجات نبيذ.

وأوضح متحدث باسم داوننغ ستريت "اجتماعات العمل غالبا ما تُعقد في حديقة داوننغ ستريت خلال أشهر الصيف. ومناسبة هذه الصورة كانت اجتماعات للموظفين عقب مؤتمر صحفي في 10 داوننغ ستريت", مبينا أن داوننغ ستريت هو منزل رئيس الوزراء، وكذلك مكان عمله. تعيش زوجة رئيس الوزراء في المقر ذاته، وبالتالي تستخدم الحديقة أيضا بشكل مشروع".

الموظفين
رئيس الوزراء البريطاني
قواعد كورونا

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 56162
منذ 41 دقيقة
اوكي

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أحدث التعليقات

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يد على مقود الطائره ويد تعد المكياج وت زيين شيلتها ياسية الطايره سجلوي اسمي ابي ديره بعيده
ماهر الضالعي
ربي يحفظك ويوفقك
صوت مكتوم
مسوي محلل وربي غثيث هالادمي لا يعرف يحكي ولايعرف علوم الرجال وكل شوي مصور شغالته لا وساكنه معه لوحدها
صوت مكتوم
يمكن اقارب او نسيبه مو شرط صفقه
ابو عمار
جزاك الله خير

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