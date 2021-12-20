امرأة تكتشف خيانة زوجها بكاميرا مراقبة عن طريق الصدفة

لندن (صدى):
كشفت كاميرا مراقبة مثبتة على باب منزل خيانة رجل لزوجته ، حيث التقطته وهو يقبّل امرأة أخرى في غياب الزوجة.
وقالت امرأة عبر التيك توك أنها اكتشفت خيانة زوجها عن طريق الصدفة بعد تهربه من رحلة عائلية خططت لها بحجة أنه مريض، إلا أن الكاميرا التي ثبتها الزوج بنفسه أمام الباب، المتصلة بالإنترنت، كشفت أمره، بحسب صحيفة "صن" البريطانية.
وأضافت أن الكاميرا التقطت الرجل وهو يقبّل امرأة أخرى ليودّعها على ما يبدو، قبل أن تستقل سيارة تنتظرها، وظهرت هذه اللقطات على هاتفها التي ذهبت في رحلتها من دون زوجها، عبر تطبيق متصل بالكاميرا يمكنه عن بُعد تتبع أي حركة قرب باب المنزل.