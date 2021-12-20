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امرأة تكتشف خيانة زوجها بكاميرا مراقبة عن طريق الصدفة

منذ 39 دقيقة
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امرأة تكتشف خيانة زوجها بكاميرا مراقبة عن طريق الصدفة

لندن (صدى):
كشفت كاميرا مراقبة مثبتة على باب منزل خيانة رجل لزوجته ، حيث التقطته وهو يقبّل امرأة أخرى في غياب الزوجة.

وقالت امرأة عبر التيك توك أنها اكتشفت خيانة زوجها عن طريق الصدفة بعد تهربه من رحلة عائلية خططت لها بحجة أنه مريض، إلا أن الكاميرا التي ثبتها الزوج بنفسه أمام الباب، المتصلة بالإنترنت، كشفت أمره، بحسب صحيفة "صن" البريطانية.

وأضافت أن الكاميرا التقطت الرجل وهو يقبّل امرأة أخرى ليودّعها على ما يبدو، قبل أن تستقل سيارة تنتظرها، وظهرت هذه اللقطات على هاتفها التي ذهبت في رحلتها من دون زوجها، عبر تطبيق متصل بالكاميرا يمكنه عن بُعد تتبع أي حركة قرب باب المنزل.

خيانة
زوج
كاميرا مراقبة

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 56154
منذ 12 دقيقة
ههههههههههههههههههههههه الاهبل نسى الكاميرا اللي ركبها

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
لقد رضوا لأنفسهم بالهوان والتبعية، التي جعلتهم يعانون ويرضخون، تحت ويلات من كانوا لهم ولا زالوا لهم يوالون..
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههه الاهبل نسى الكاميرا اللي ركبها
ابو عمار
الله يشفيه و يعافيه
غييييوووورررر
معروف المكان الي جمع الحثالات والمدمنين والفساق وظهرت فيه المعاصي والمنكرات ربنا لاتؤاخذنا بما يفعل السفهاء منا
ابو عمار
الحل في اليمن لا يملكه رئبس الحكومه في اليمن ولا الرئيس هادي وانما تملكه ايران المجوسيه التي تدير الحوثه الخونه

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