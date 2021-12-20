لص يسرق سيارة بداخلها 3 أطفال وصراخهم يوقعه في قبضة الشرطة

عمّان (صدى):
أقدم لص بالأردن على سرقة سيارة بداخلها 3 أطفالها ، مما أصابه بالذعر من صراخ الأطفال الذين تسببوا في وقوعه في قبضة الشرطة.
تمكنت الشرطة الأردنية من القبض على شخص سرق سيارة وبداخلها 3 أطفال، بعد أن تعرض لحـادث سير أثناء هروبه من الموقع.
كان اللص قد استغل نزول والد الأطفال لسوق الخضراوات من أجل شراء بعض الأغراض، وتسلل إلى داخل المركبة وقادها بسرعة عالية.
وتفاجأ اللص بوجود الأطفال الذين علا صوتهم بالصراخ داخل السيارة مما أثار ذعره، وتسبب في اصـطدامه بأحد المحال التجارية بالموقع، وتمكنت الشرطة من ضبطه بعد تعرضه للإصابة.