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لص يسرق سيارة بداخلها 3 أطفال وصراخهم يوقعه في قبضة الشرطة

منذ ساعة
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لص يسرق سيارة بداخلها 3 أطفال وصراخهم يوقعه في قبضة الشرطة

عمّان (صدى):
أقدم لص بالأردن على سرقة سيارة بداخلها 3 أطفالها ، مما أصابه بالذعر من صراخ الأطفال الذين تسببوا في وقوعه في قبضة الشرطة.

تمكنت الشرطة الأردنية من القبض على شخص سرق سيارة وبداخلها 3 أطفال، بعد أن تعرض لحـادث سير أثناء هروبه من الموقع.

كان اللص قد استغل نزول والد الأطفال لسوق الخضراوات من أجل شراء بعض الأغراض، وتسلل إلى داخل المركبة وقادها بسرعة عالية.

وتفاجأ اللص بوجود الأطفال الذين علا صوتهم بالصراخ داخل السيارة مما أثار ذعره، وتسبب في اصـطدامه بأحد المحال التجارية بالموقع، وتمكنت الشرطة من ضبطه بعد تعرضه للإصابة.

الأردن
سرقة سيارة
لص

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 56154
منذ 36 دقيقة
هههههههههههههههههههههه يبدو انه مقرود وحظه ردي

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
لقد رضوا لأنفسهم بالهوان والتبعية، التي جعلتهم يعانون ويرضخون، تحت ويلات من كانوا لهم ولا زالوا لهم يوالون..
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههه الاهبل نسى الكاميرا اللي ركبها
ابو عمار
الله يشفيه و يعافيه
غييييوووورررر
معروف المكان الي جمع الحثالات والمدمنين والفساق وظهرت فيه المعاصي والمنكرات ربنا لاتؤاخذنا بما يفعل السفهاء منا
ابو عمار
الحل في اليمن لا يملكه رئبس الحكومه في اليمن ولا الرئيس هادي وانما تملكه ايران المجوسيه التي تدير الحوثه الخونه

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