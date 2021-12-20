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نائب وزير الدفاع يؤكد دفع كل الجهود للتوصل إلى حل سياسي في اليمن

منذ ساعة
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نائب وزير الدفاع يؤكد دفع كل الجهود للتوصل إلى حل سياسي في اليمن

الرياض (صدى):
التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، دولة رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اليمنية الدكتور مُعين عبدالملك سعيد.

وجرى خلال اللقاء استعراض جهود المملكة ومبادراتها الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار، والسلام لليمن الشقيق، إضافة إلى عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سموه خلال اللقاء التزام التحالف بقيادة المملكة بدعم الحكومة والشعب اليمني، ودفع كل الجهود للتوصل إلى حلٍّ سياسي في اليمن مبني على المرجعيات الثلاث، ويلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق ويحافظ على أمن المنطقة.

وجدد سموه موقف المملكة الدائم في دعم الحكومة اليمنية لمواجهة تمرد وانقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، والحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، وقد أوضح سموه خلال اللقاء بأن المملكة تراقب الوضع الاقتصادي الصعب للشعب اليمني.

وترحب بالقرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة اليمنية في البنك المركزي اليمني، وتكليف جهاز الرقابة ومكافحة الفساد بتقييم ومراجعة أعمال البنك؛ بما يُسهم في تحسين الوضع المالي لليمن، حيث أن الاستمرار في خطوات الإصلاح الاقتصادي سيساهم في زيادة الدعم الاقتصادي من المملكة والمجتمع الدولي، وهو ما يدرس ويناقش حوكمته وكيفية تشجيع المانحين الآخرين للمشاركة فيه لدعم الحكومة اليمنية لما فيه مصلحة الشعب اليمني.

من جانبه، ثمّن دولة رئيس مجلس الوزراء اليمني دعم المملكة المستمر في كل المجالات، وأكد على أن دعم المملكة للبنك المركزي كان له الأثر الكبير على استقرار العملة اليمنية والوضع الاقتصادي، وتوفر المواد الغذائية لتحسين معيشة الشعب اليمني، كما ساهمت منحة المشتقات النفطية في استدامة توفير الكهرباء وتخفيف الأعباء المالية على الحكومة اليمنية، وأن الحكومة اليمنية تعول على دعم المملكة والمانحين في دول مجلس التعاون الخليجي أو المجتمع الدولي للحاجة الماسة للاقتصاد اليمني، وأن ذلك سيسهم في تحسين الوضع الاقتصادي ورفع المعاناة عن الشعب اليمني.

 

اليمن
التحالف
الامير خالد بن سلمان
معين عبدالملك سعيد

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 56154
منذ 30 دقيقة
الحل في اليمن لا يملكه رئبس الحكومه في اليمن ولا الرئيس هادي وانما تملكه ايران المجوسيه التي تدير الحوثه الخونه

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
لقد رضوا لأنفسهم بالهوان والتبعية، التي جعلتهم يعانون ويرضخون، تحت ويلات من كانوا لهم ولا زالوا لهم يوالون..
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههه الاهبل نسى الكاميرا اللي ركبها
ابو عمار
الله يشفيه و يعافيه
غييييوووورررر
معروف المكان الي جمع الحثالات والمدمنين والفساق وظهرت فيه المعاصي والمنكرات ربنا لاتؤاخذنا بما يفعل السفهاء منا
ابو عمار
الحل في اليمن لا يملكه رئبس الحكومه في اليمن ولا الرئيس هادي وانما تملكه ايران المجوسيه التي تدير الحوثه الخونه

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