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شاهد.. مواطنون يجيبون على سؤال "كيف نجعل اللغة العربية حية في جميع المجالات؟"

منذ ساعة
1442
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شاهد.. مواطنون يجيبون على سؤال "كيف نجعل اللغة العربية حية في جميع المجالات؟"

الرياض (صدى):
أوضح عدد من المواطنين والمواطنات كيفية جعل اللغة العربية لغة حية بجميع المجالات، وذلك في إطار انطلاق اليوم العالمي للغة العربية.

وقال المواطنون في تقرير لقناة "الإخبارية"،اللغة العربية لغة جميلة تحتوي على العديد من الكلمات والبلاغة، والحفاظ عليها وإحياؤها واجب على الجميع.

وأضاف المواطنون أنه يجب تأسيس الأطفال منذ الصغر على تعلم اللغة العربية والتحدث بها في جميع الأماكن العامة والمدارس بدلاً من اللغات الأخرى كالإنجليزية وغيرها، مشيرين إلى أنها لغة القرآن الكريم.

وأكد المواطنون على ضرورة بث الأفلام الكرتونية أيضاً باللغة العربية، والتعامل باللغة العربية في كافة الأمور اليومية.

القرآن الكريم
مواطنون
اللغة العربية

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 56154
منذ ساعة
لا احد يتكلم باللغه العربيه الفصحى وكل شعب يتكلم بالهجه الدارجه في بلاده

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
لقد رضوا لأنفسهم بالهوان والتبعية، التي جعلتهم يعانون ويرضخون، تحت ويلات من كانوا لهم ولا زالوا لهم يوالون..
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههه الاهبل نسى الكاميرا اللي ركبها
ابو عمار
الله يشفيه و يعافيه
غييييوووورررر
معروف المكان الي جمع الحثالات والمدمنين والفساق وظهرت فيه المعاصي والمنكرات ربنا لاتؤاخذنا بما يفعل السفهاء منا
ابو عمار
الحل في اليمن لا يملكه رئبس الحكومه في اليمن ولا الرئيس هادي وانما تملكه ايران المجوسيه التي تدير الحوثه الخونه

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