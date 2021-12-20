شاهد.. مواطنون يجيبون على سؤال "كيف نجعل اللغة العربية حية في جميع المجالات؟"

الرياض (صدى):
أوضح عدد من المواطنين والمواطنات كيفية جعل اللغة العربية لغة حية بجميع المجالات، وذلك في إطار انطلاق اليوم العالمي للغة العربية.
وقال المواطنون في تقرير لقناة "الإخبارية"،اللغة العربية لغة جميلة تحتوي على العديد من الكلمات والبلاغة، والحفاظ عليها وإحياؤها واجب على الجميع.
وأضاف المواطنون أنه يجب تأسيس الأطفال منذ الصغر على تعلم اللغة العربية والتحدث بها في جميع الأماكن العامة والمدارس بدلاً من اللغات الأخرى كالإنجليزية وغيرها، مشيرين إلى أنها لغة القرآن الكريم.
وأكد المواطنون على ضرورة بث الأفلام الكرتونية أيضاً باللغة العربية، والتعامل باللغة العربية في كافة الأمور اليومية.