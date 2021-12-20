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انهيار أم فنان مصري متهم بالتحرش وهتك عرض 7 فتيات

منذ ساعة
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انهيار أم فنان مصري متهم بالتحرش وهتك عرض 7 فتيات

القاهرة (صدى):
انهارت والدة المتهم المصري شادي نبيل خلف، خلال محاكمة ابنها، حيث دخلت في حالة من البكاء شديد أثناء ترحيله من مجمع محاكم شمال القاهرة، بعد نظر محاكمته في هتك عرض 7 فتيات والتحرش بهن ومحاولة اغتصابهن.

ووجهت جهات التحقيق إلى الممثل الشاب، تهمة هتك عرض 7 فتيات والتحرش بهن ومحاولة اغتصابهن خلال تلقيهن دورات تمثيل في الورشة التي يدرس فيها.

وحددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 22 فبراير المقبل للنطق بالحكم على الفنان شادي خلف في قضية التحرش.

يذكر أن شادي نبيل خلف ابن الشاعر والمسؤول السابق في وزارة الداخلية نبيل خلف، وقد شارك في العديد من الأفلام .

 

مصر
تحرش
هتك عرض
شادي نبيل خلف

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 56137
منذ 50 دقيقة
اوكي

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أحدث التعليقات

ابو عمار
كيف يعني .. اجبروه والا احرجوه
ابو عمار
ههههههههههههههههه قلة عقل
ابو عمار
في زمن صدام رحمه الله يعيش العراقيون بكرامه وبعد استلام المليشيا التابعه لايران الحكم اصبح الشعب بلا كرامه
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي

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