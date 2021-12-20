انهيار أم فنان مصري متهم بالتحرش وهتك عرض 7 فتيات

القاهرة (صدى):
انهارت والدة المتهم المصري شادي نبيل خلف، خلال محاكمة ابنها، حيث دخلت في حالة من البكاء شديد أثناء ترحيله من مجمع محاكم شمال القاهرة، بعد نظر محاكمته في هتك عرض 7 فتيات والتحرش بهن ومحاولة اغتصابهن.
ووجهت جهات التحقيق إلى الممثل الشاب، تهمة هتك عرض 7 فتيات والتحرش بهن ومحاولة اغتصابهن خلال تلقيهن دورات تمثيل في الورشة التي يدرس فيها.
وحددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 22 فبراير المقبل للنطق بالحكم على الفنان شادي خلف في قضية التحرش.
يذكر أن شادي نبيل خلف ابن الشاعر والمسؤول السابق في وزارة الداخلية نبيل خلف، وقد شارك في العديد من الأفلام .