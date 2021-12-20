امرأة تتفاجأ بتطليق زوجها لها قبل وفاته في مكة

مكة المكرمة (صدى):
تفاجأت سيدة، خلال قيامها برفع دعوى لدى محكمة الاستئناف بمكة المكرمة، ضد أبناء زوجها المتوفى، بأنه تم تطليقها قبل وفاته.
وكانت السيدة قد أقامت الدعوى طالبة بأن يضاف اسمها إلى صك حصر الورثة، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليهم قرر أن مورثهم طلق المدعية قبل الدخول والخلوة بها.
وأنكرت المدعية الطلاق من المتوفى، مؤكدة أنها تزوجته بعقد شرعي صحيح، وما زالت في عصمته حتى الوفاة، بحسب الوطن.
وأشارت إلى أن الزوج كان في غيبوبة لمدة عام قبل وفاته، وبطلب البينة من وكيل المدعى عليهم أحضر شاهدين، وشهدا بأن المورث طلق زوجته المدعية، وأنه أشهدهما على ذلك.
وعرض على القاضي ورقة تتضمن بصمة المتوفى، حيث كتب فيها بخط يده أنه قام بطلاقها، لينص الحكم النهائي على أنه ثبت طلاق زوجة الموروث والحكم بصرف النظر عن القضية.