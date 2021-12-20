نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"أخي اللي ما جابته أمي".. شاهد ردة فعل الملك المؤسس بعد وفاة أحد أهم رجاله

منذ ساعة
1380
1
"أخي اللي ما جابته أمي".. شاهد ردة فعل الملك المؤسس بعد وفاة أحد أهم رجاله

علي القحطاني (صدى):
روى الدكتور خالد بن عبد الله الكريري أستاذ التاريخ بجامعة الملك عبد العزيز، تفاصيل ما قاله الملك المؤسس عندما سمع بوفاة أحد أهم رجاله الشريف خالد بن لؤي.

وأوضح الكريري أن أخر إسهامات بن لؤي العسكرية، هي عندما كلفه الملك عبد العزيز -رحمه الله- بالتوجه إلى منطقة جازان، حيث بلغ حينها سن الـ70 عاماً، ورغم سنه الكبير امتثل لأمر الملك.

وأشار إلى أنه انطلق إلى أبها على رأس جيش كبير، رغم مرضه، وعندما وصل إلى وادي البيض، توفى.

وتابع: "علم الملك عبد العزيز بالوفاة وتكدر خاطره، وحزن عليه حزناً عظيماً، وقال مقولته المشهورة :(هو أخي اللي ما جابته أمي)".

 

الملك عبدالعزيز
الملك المؤسس
خالد بن لؤي
خالد بن عبد الله الكريري

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 56137
منذ 38 دقيقة
رحمهم الله جميعا

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
كيف يعني .. اجبروه والا احرجوه
ابو عمار
ههههههههههههههههه قلة عقل
ابو عمار
في زمن صدام رحمه الله يعيش العراقيون بكرامه وبعد استلام المليشيا التابعه لايران الحكم اصبح الشعب بلا كرامه
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي

أخر الأخبار

الأحوال المدنية تحذر من التعامل مع أشخاص ومكاتب يدعون تقديم خدماتها
الأحوال المدنية تحذر من التعامل مع أشخاص ومكاتب يدعون تقديم خدماتها
منذ 13 دقيقة 0
اكتشاف مواد في جوف سمك القرش تقضي على كورونا ومتحوراته!
اكتشاف مواد في جوف سمك القرش تقضي على كورونا ومتحوراته!
منذ 18 دقيقة 245
175 وظيفة شاغرة للنساء في مجموعة لاندمارك
175 وظيفة شاغرة للنساء في مجموعة لاندمارك
منذ 32 دقيقة 1260
جامعة طيبة تستحدث 7 تخصصات جديدة بينها الأمن السيبراني
جامعة طيبة تستحدث 7 تخصصات جديدة بينها الأمن السيبراني
منذ 43 دقيقة 1345
جمعية تعاطف الخيرية تعلن عن وظائف شاغرة
جمعية تعاطف الخيرية تعلن عن وظائف شاغرة
منذ 52 دقيقة 1375
انهيار أم فنان مصري متهم بالتحرش وهتك عرض 7 فتيات
انهيار أم فنان مصري متهم بالتحرش وهتك عرض 7 فتيات
منذ ساعة 398
امرأة تتفاجأ بتطليق زوجها لها قبل وفاته في مكة
امرأة تتفاجأ بتطليق زوجها لها قبل وفاته في مكة
منذ ساعة 11825
طوابير للحصول على الدقيق في العراق..وأحدهم: "فلوس النفط وين راحت؟"
طوابير للحصول على الدقيق في العراق..وأحدهم: "فلوس النفط وين راحت؟"
منذ ساعة 1491
"أخي اللي ما جابته أمي".. شاهد ردة فعل الملك المؤسس بعد وفاة أحد أهم رجاله
"أخي اللي ما جابته أمي".. شاهد ردة فعل الملك المؤسس بعد وفاة أحد أهم رجاله
منذ ساعة 1380
مع بداية العام الجديد .. تحويل 22 مطارا إلى "شركة قابضة"
مع بداية العام الجديد .. تحويل 22 مطارا إلى "شركة قابضة"
منذ ساعة 1405