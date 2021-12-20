"أخي اللي ما جابته أمي".. شاهد ردة فعل الملك المؤسس بعد وفاة أحد أهم رجاله

علي القحطاني (صدى):
روى الدكتور خالد بن عبد الله الكريري أستاذ التاريخ بجامعة الملك عبد العزيز، تفاصيل ما قاله الملك المؤسس عندما سمع بوفاة أحد أهم رجاله الشريف خالد بن لؤي.
وأوضح الكريري أن أخر إسهامات بن لؤي العسكرية، هي عندما كلفه الملك عبد العزيز -رحمه الله- بالتوجه إلى منطقة جازان، حيث بلغ حينها سن الـ70 عاماً، ورغم سنه الكبير امتثل لأمر الملك.
وأشار إلى أنه انطلق إلى أبها على رأس جيش كبير، رغم مرضه، وعندما وصل إلى وادي البيض، توفى.
وتابع: "علم الملك عبد العزيز بالوفاة وتكدر خاطره، وحزن عليه حزناً عظيماً، وقال مقولته المشهورة :(هو أخي اللي ما جابته أمي)".