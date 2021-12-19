متضرر من تطبيقات التوصيل يوضح سر إيقاف حسابات السائقين "فيديو"

عادل الحربي (صدى):
تحدث متضرر من تطبيقات التوصيل حاتم الموسى، عن السبب وراء إيقاف حسابات السائقين من قبل إدارات شركات التوصيل.
وقال حاتم الموسى في حوار في برنامج الراصد:"على أتفه الأسباب يوقف حساب السائق، موضحا أن حسابه توقف بسبب أن السيستم الخاص بالشركة اعتبرني مطول المسافة.
ولفت إلى أن العميل لم يضع الوجهة إلا في آخر شئ، مبينا أنه بمجرد إنهاء الرحلة توقف عن العمل وتم حظره على سيستم الشركة.
وتابع أن سيستم الشركة هو المخطئ وأخبروني في الشركة أن السيستم هو الذي عمل البلوك ووقف حسابي بشكل نهائي لا رجعة فيه