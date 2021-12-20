انتهاء مسيرة بلايلي في قطر بسبب أزمته مع الأهلي

نواف السالم (صدى):
كشف فيصل الشعيبي الرئيس التنفيذي لنادي قطر القطري، إن الأزمة بين يوسف بلايلي وناديه السابق الأهلي، لا زالت قائمة، مما دفعت الفريق القطري لفسخ العقد مع اللاعب الجزائري.
وقال فيصل الشعيبي:"بلايلي طلب منا الاحتراف بشكل ودي ووالده أكد على هذا الأمر كون الفرصة لن تتكرر لنجله، وقبل هذا الطلب، اللاعب عرض عرضًا غير مناسب لنا، ووجدنا أن الحل الأمثل هو فسخ العقد، خاصة أن أزمته مع ناديه الأهلي السعودي لا تزال مستمرة" .
وتابع: "يجب على بلايلي دفع مبلغ مالي للنادي الأهلي وذلك لإنهاء أزمته مع الراقي، لم نتحدث عن الأمر بداية احترامًا لمشاركة منتخب الجزائر في بطولة كأس العرب"، مضيفًا: "حقيقة نادي قطر، توجه بالشكر لإدارة النادي الأهلي السعودي بسبب عدم تقدم الأخير بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم احترامًا لعقد بلايلي مع النادي".