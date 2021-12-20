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انتهاء مسيرة بلايلي في قطر بسبب أزمته مع الأهلي

منذ يوم
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انتهاء مسيرة بلايلي في قطر بسبب أزمته مع الأهلي

نواف السالم (صدى):
كشف فيصل الشعيبي الرئيس التنفيذي لنادي قطر القطري، إن الأزمة بين يوسف بلايلي وناديه السابق الأهلي، لا زالت قائمة، مما دفعت الفريق القطري لفسخ العقد مع اللاعب الجزائري.

وقال فيصل الشعيبي:"بلايلي طلب منا الاحتراف بشكل ودي ووالده أكد على هذا الأمر كون الفرصة لن تتكرر لنجله، وقبل هذا الطلب، اللاعب عرض عرضًا غير مناسب لنا، ووجدنا أن الحل الأمثل هو فسخ العقد، خاصة أن أزمته مع ناديه الأهلي السعودي لا تزال مستمرة" .

وتابع: "يجب على بلايلي دفع مبلغ مالي للنادي الأهلي وذلك لإنهاء أزمته مع الراقي، لم نتحدث عن الأمر بداية احترامًا لمشاركة منتخب الجزائر في بطولة كأس العرب"، مضيفًا: "حقيقة نادي قطر، توجه بالشكر لإدارة النادي الأهلي السعودي بسبب عدم تقدم الأخير بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم احترامًا لعقد بلايلي مع النادي".

 

الأهلي
يوسف بلايلي
فيصل الشعيبي
نادي قطر

التعليقات

ابو ماهر
ابو ماهر عدد التعليقات : 1
منذ يوم
شوفوا لنا بنت حلوه نبي نتزوج ماودي اصوم وأفطر على بصل شوفوا لنا بنت فنلندية حلوه
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2662
منذ 23 ساعة
حتى الفنلنديه ماودها تصوم وتفطر على ثوم
سعد العلياني
سعد العلياني عدد التعليقات : 3
منذ 17 ساعة
😂😂😂بين العيون اي والله ما ودها تصوم وتفطر على ثوم
في الصميم
في الصميم عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
ترى الثوم و البصل والكراث بعد في كل مكان

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أحدث التعليقات

Abdullah Alzahrani
بعض الاندية ولكن ومن وجهة نظري افضل فريقين الأهلي والنصر من حيث السعادة يبغون يتعاقدوا معه ولكن لم يكتب لتلك المفاوضات النجاح وقالوا نسوي...
Abdullah Alzahrani
بعض الاندية ولكن ومن وجهة نظري افضل فريقين الأهلي والنصر من حيث السعادة يبغون يتعاقدوا معه ولكن لم يكتب لتلك المفاوضات النجاح وقالوا نسوي...
Abdullah Alzahrani
بعض الاندية ولكن ومن وجهة نظري افضل فريقين الأهلي والنصر من حيث السعادة يبغون يتعاقدوا معه ولكن لم يكتب لتلك المفاوضات النجاح وقالوا نسوي...
محمدراشدحمدالزير محافظة الافلاج
نسئل الله العلي القدير أن يوفقهم ويسعدهم ويمتعهم بالصحه والعافيه وان يغفر للأموات من اخواتهم واخوانهم وموتى المسلمين أجمعين يارب العالمين
د.عبدالله
الاستثمار الطموح يخالف الواقع اتمنى ان يكون هناك حديث عن سبل الاستثمار اشكرك على طرحك الوطني

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