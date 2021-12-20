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مبارك الشهري يكشف ما قاله أنمار الحائلي عن التعاقد مع "حمدالله"

منذ يومين
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مبارك الشهري يكشف ما قاله أنمار الحائلي عن التعاقد مع "حمدالله"

نواف السالم (صدى):
تحدث الناقد الرياضي مبارك الشهري عن ما تردد حول اتجاه إدارة النصر لمقاضاة المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله عقب توقيعه مع نادي الاتحاد.

ومن جانبه، قال "الشهري": "أنمار الحائلي يقول في مقطع خربنا عليهم فرحتهم فوز الهلال .. أين التخريب ؟"، بحسب برنامج "الحصاد الرياضي".

وتابع: "هذا الإعلان رغبة بعدم تواجد حمدالله جسديًا وفنيًا في الملعب فهذا الإعلان هو بداية قضية بين النادي واللاعب .. اللاعب تبقى في عقده ٧ أشهر".

وأضاف: "أتمنى أن تصل هذه القضية لأبعد نقطة قانونية حتى يصل فيها للحكم النهائي حتى توضح إن فيه خلل في إدارة النصر إذا خسرت القضية وإذا خسر حمد الله القضية فإن إدارة الاتحاد غامرت بلاعب ".

وكانت مصادر قد كشفت أن إدارة النص ستخاطب نظيرتها في نادي الاتحاد رسميًّا، في حال عدم دفع المغربي عبد الرزاق حمد الله الشرط الجزائي.

وأوضحت المصاد أن النصر سيطالب إدارة الاتحاد بتحمل قيمة المبلغ المطلوب في عقد لاعبه السابق "حمدالله"

 

النصر
الاتحاد
أنمار الحائلي
عبدالرزاق حمدالله
مبارك الشهري
مقاضاة حمدالله

التعليقات

ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2663
منذ يوم
ابو خرقه لازم ومن الضروري ان يصبح زعيم في البكش
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10425
منذ يوم
ياااا مبارك الشهري ** أنت أيش تبغي اللحين **!!!!!!!!!!!!!
و١حد
و١حد عدد التعليقات : 19
منذ يوم
ابو وليد انت لك وجه تتكلم الحين دايمم تدخلون عصكم بشي مايخصم يالزعيقية
و١حد
و١حد عدد التعليقات : 19
منذ يوم
ابو وليد انت لك وجه تتكلم الحين دايمم تدخلون عصكم بشي مايخصم يالزعيقية
dakheelahmadi
dakheelahmadi عدد التعليقات : 4
منذ ساعة
يارجل ضحك عليهم حمدالله والدليل مخاطبة الاتحاد لاعب استغنيت عنه اذ كنت على حق أمام محكمة الكأس.

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أحدث التعليقات

faeiz
قول أنتم تحتاجونه عشان يدفكم رغم ان الأتحاد لايحتاج للدف
قرم
آها ...عالجت ابنها من التوحد بحليب ( البل). والله توقعته ببول ( البل) يقولون يعالج بعد هو مرضى التوحد، والكذب!
faeiz
كلن ومقامه
قرم
افرد وجهك يا دكتور. علشان مايجينا جائحه نفسيه!
faeiz
الحمدلله على نعمة العقل و الدين والله يثبت أدهم نابلسي ويبعده عن هؤلاء الشياطين

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