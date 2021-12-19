رئيس النصر يرفض أي وساطات لحل أزمة حمدالله

طلال الغامدي (صدى):
كشفت مصادر عن رفض رئيس نادي النصر مسلي آل معمر، لأي وساطات لحل موضوع لاعب الفريق السابق عبدالرزاق حمدالله.
وكان نادي الاتحاد فاجأ الجميع، بإعلانه رسميا ضم مهاجم النصر السابق، المغربي عبد الرزاق حمد الله في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد لموسم ونصف.
وذكرت تقارير أن إدارة النصر، ستخاطب نظيرتها في نادي الاتحاد رسميًّا، في حال عدم دفع المغربي عبد الرزاق حمد الله الشرط الجزائي، وقيمته 20 مليون يورو.
يذكر أن حمدالله انضم إلى النصر في 2018، وحقق العديد من الإنجازات، قبل توتر العلاقة بينه والإدارة، التي فسخت عقده في نوفمبر الماضي.
اقرأ أيضا