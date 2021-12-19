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رئيس النصر يرفض أي وساطات لحل أزمة حمدالله

منذ يوم
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رئيس النصر يرفض أي وساطات لحل أزمة حمدالله

طلال الغامدي (صدى):
كشفت مصادر عن رفض رئيس نادي النصر مسلي آل معمر، لأي وساطات لحل موضوع لاعب الفريق السابق عبدالرزاق حمدالله.

وكان نادي الاتحاد فاجأ الجميع، بإعلانه رسميا ضم مهاجم النصر السابق، المغربي عبد الرزاق حمد الله في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد لموسم ونصف.

وذكرت تقارير أن إدارة النصر، ستخاطب نظيرتها في نادي الاتحاد رسميًّا، في حال عدم دفع المغربي عبد الرزاق حمد الله الشرط الجزائي، وقيمته 20 مليون يورو.

يذكر أن حمدالله انضم إلى النصر في 2018، وحقق العديد من الإنجازات، قبل توتر العلاقة بينه والإدارة، التي فسخت عقده في نوفمبر الماضي.

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النصر
الاتحاد
عبدالرزاق حمدالله
مسلي ال معمر

التعليقات

صادوة ♣️
صادوة ♣️ عدد التعليقات : 3392
منذ يوم
ههههههه مرة 20 ومرة 70 ومرة 83 واخرتها الظاهر فشوش يونس شلبي ما عندة سالفة ولو تسألة الفرق بين كرة القدم وكرة السلة ما يعرف،، الآسيوية صعبة قوية
العميد والزعيم عينان برأس لأنهم عالميين
العميد والزعيم عينان برأس لأنهم عالميين عدد التعليقات : 1125
منذ يوم
من جد الي سماكم نادي الصياح والعويل واللطم ( حمد الله وقع نظامي والسبب لأنة حر ولا يرتبط بعقد يا مغفلين.!! والسبب إدارتكم الرقيقة والهشة والقانوني حقكم,.!) وزيدو في الصيااااح يا حالمين
راجع لقدام
راجع لقدام عدد التعليقات : 5
منذ يوم
فرطنا فيه والحين نبكي عليه قهر والله
عمر
عمر عدد التعليقات : 123
منذ يوم
هههههههههههههه
عابر المحيط
عابر المحيط عدد التعليقات : 3329
منذ 23 ساعة
ياسبيكة توقيعه رسمي
هواوي
هواوي عدد التعليقات : 3329
منذ 23 ساعة
20 مليون يورو ؟؟؟

مالك الا التراب ههههههههههههههههههههههههههههههههه
سلمان الحربي
سلمان الحربي عدد التعليقات : 18
منذ 20 ساعة
يادلخ ٢٠مليون يورو بالسعودي ٨٤مليون ريال مسلي قوي ماهو بسيط عاش النصر
ahmadmohamed
ahmadmohamed عدد التعليقات : 1
منذ 14 ساعة
اللي ألغى العقد هو النصر وهو من يدفع الشرط الجزائي
وموقف الاتحاد سليم
ابوسند
ابوسند عدد التعليقات : 1
منذ 13 ساعة
هذا العالمي ماهو الزعيق جلدناكم في عقر داركم ب٢ ي زعيق وحقنا نعرف كيف ناخذه من حمدالله عصباً عن الراضي والزعلان يازعيييييق..
فهد بن نمر
فهد بن نمر عدد التعليقات : 22
منذ 11 ساعة
تفسخون عقد اللاعب وتطردونه ولما يتعاقد الإتحاد معاه تتباكون زي الأطفال وياليتكم تبغونه او بالاصح هو يبغاكم وما اعطيته حقوقه والحين تبغون من الإتحاد الشرط الجزائي ... انتم وايش خليتوا للبحرين.
محمد
محمد عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
مرحبا
محمد
محمد عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
يا بكاي

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أحدث التعليقات

ابو علي
اسال الله يجعله شفيعاً لوالديه، يا اخوان لن نستطيع رد أقدار الله علينا ولكن ينبغي أن ننتبه لأبنائنا خصوصاً عند الذهب للنزهة والاماكن العامة...
أبوخالد-أبها.
من حرم وارث من ورثه.. حرم الله عليه رائحة الجنه.
واضح ***وصريح
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف.
واضح ***وصريح
يقال:- ليس على المجنون حرج،، وإحتمال يكون من تسبب في جنونه،متواجد داخل الحمام..
واضح ***وصريح
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نسأل الله العفو والعافية، ليس من الرجولة والفخر، ان نستقوي على النساء وكبار السن،والمستضعفين..

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