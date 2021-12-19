"المسند" ينصح بتأجيل السفر البري.. ويوجه رسالة للرعاة في الصحراء

الرياض (صدى):
نصح أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، اليوم الأثنين، بتأجيل السفر البري في عدة مناطق، مشيرًا إلى توقعات جوية مضطربة.
وقال المسند: "تزامناً مع التوقعات الجوية المضطربة، أُهيب بأهل الحلال والرعاة في الصحراء بوضع الكرفانات باتجاه شرق-غرب تفادياً لانقلابها، خاصة في مناطق تبوك، والحدود الشمالية والجوف ".
وأضاف: "متوقع اليوم ربكة جوية تشمل شرق البحر المتوسط، ودول الشام، وسيناء وشمال، وشمال غرب، وشمال وسط السعودية بسبب نشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار".
واختتم: "ينصح بتأجيل السفر البري خاصة في مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية".