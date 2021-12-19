حقيقة تفاوض النصر مع بلعمري

ماجد محمد (صدى):
تداولت في الساعات الماضية، أنباء حول دخول إدارة نادي النصر في مفاوضات رسمية مع اللاعب الجزائري جمال الدين بلعمري.
ومن جانبه صرح الإعلامي عبدالعزيز المريسل، بأن النصر لم يفاوض المدافع الجزائري جمال بلعمري، مؤكدًا أنه ليس من ضمن خيارات الإدارة.
وقال المريسل: "في المقابل رفعت الإدارة القانونية بنادي النصر عدد من الشكاوي ضد بعض الحسابات التي نشرت إشاعات غير صحيحة لدى الجهات المختصة".
يذكر أن بلعمري لعب بصفوف الشباب في الفترة من 2016 إلى أكتوبر 2020، قبل أن ينتقل إلى أولمبيك ليون الفرنسي، في صفقة انتقال حر، ثم ينضم إلى قطر القطري.