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حقيقة تفاوض النصر مع بلعمري

منذ 8 ساعات
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حقيقة تفاوض النصر مع بلعمري

ماجد محمد (صدى):
تداولت في الساعات الماضية، أنباء حول دخول إدارة نادي النصر في مفاوضات رسمية مع اللاعب الجزائري جمال الدين بلعمري.

ومن جانبه صرح الإعلامي عبدالعزيز المريسل، بأن النصر لم يفاوض المدافع الجزائري جمال بلعمري، مؤكدًا أنه ليس من ضمن خيارات الإدارة.

وقال المريسل: "في المقابل رفعت الإدارة القانونية بنادي النصر عدد من الشكاوي ضد بعض الحسابات التي نشرت إشاعات غير صحيحة لدى الجهات المختصة".

يذكر أن بلعمري لعب بصفوف الشباب في الفترة من 2016 إلى أكتوبر 2020، قبل أن ينتقل إلى أولمبيك ليون الفرنسي، في صفقة انتقال حر، ثم ينضم إلى قطر القطري.

 

النصر
الشباب
عبدالعزيز المريسل
جمال الدين بلعمري

التعليقات

kkkk
kkkk عدد التعليقات : 943
منذ ساعة
لاعب سيئى وعنيف اسئلو نادي الشباب

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أحدث التعليقات

ابو علي
اسال الله يجعله شفيعاً لوالديه، يا اخوان لن نستطيع رد أقدار الله علينا ولكن ينبغي أن ننتبه لأبنائنا خصوصاً عند الذهب للنزهة والاماكن العامة...
أبوخالد-أبها.
من حرم وارث من ورثه.. حرم الله عليه رائحة الجنه.
واضح ***وصريح
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف.
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يقال:- ليس على المجنون حرج،، وإحتمال يكون من تسبب في جنونه،متواجد داخل الحمام..
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لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نسأل الله العفو والعافية، ليس من الرجولة والفخر، ان نستقوي على النساء وكبار السن،والمستضعفين..

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