نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

ضبط مواطن نقل بمركبته 15 مخالفًا لنظام أمن الحدود في طريب

منذ 7 ساعات
1576
1
ضبط مواطن نقل بمركبته 15 مخالفًا لنظام أمن الحدود في طريب

عسير (صدى):
أعلنت شرطة منطقة عسير تمكن شرطة الخنقة بمحافظة طريب، من القبض على مواطن، لنقله بمركبته 15 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

وأكدت أنه جرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم لجهة الاختصاص، والناقل إلى النيابة العامة بالمنطقة.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأكد أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

 

الرياض
مكة المكرمة
شرطة منطقة عسير
نظام أمن الحدود
شرطة الخنقة
محافظة طريب

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 56154
منذ ساعة
قبحك الله يالخسيس

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
لقد رضوا لأنفسهم بالهوان والتبعية، التي جعلتهم يعانون ويرضخون، تحت ويلات من كانوا لهم ولا زالوا لهم يوالون..
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههه الاهبل نسى الكاميرا اللي ركبها
ابو عمار
الله يشفيه و يعافيه
غييييوووورررر
معروف المكان الي جمع الحثالات والمدمنين والفساق وظهرت فيه المعاصي والمنكرات ربنا لاتؤاخذنا بما يفعل السفهاء منا
ابو عمار
الحل في اليمن لا يملكه رئبس الحكومه في اليمن ولا الرئيس هادي وانما تملكه ايران المجوسيه التي تدير الحوثه الخونه

أخر الأخبار

الزعاق: أيام هذا الأسبوع ستكون أطول ليالي السنة
الزعاق: أيام هذا الأسبوع ستكون أطول ليالي السنة
منذ 24 دقيقة 1322
مختل عقلياً يقتحم حمام نسائي ويثير الفوضى
مختل عقلياً يقتحم حمام نسائي ويثير الفوضى
منذ 29 دقيقة 357
شاهد.. إتمام صفقة ضخمة في عالم الإبل بـ 20 مليون ريال
شاهد.. إتمام صفقة ضخمة في عالم الإبل بـ 20 مليون ريال
منذ 34 دقيقة 1440
امرأة تكتشف خيانة زوجها بكاميرا مراقبة عن طريق الصدفة
امرأة تكتشف خيانة زوجها بكاميرا مراقبة عن طريق الصدفة
منذ 38 دقيقة 573
كاتب: عضل المرأة من أسباب إكراهها على البغاء
كاتب: عضل المرأة من أسباب إكراهها على البغاء
منذ 43 دقيقة 1445
لص يسرق سيارة بداخلها 3 أطفال وصراخهم يوقعه في قبضة الشرطة
لص يسرق سيارة بداخلها 3 أطفال وصراخهم يوقعه في قبضة الشرطة
منذ ساعة 636
بالفيديو: منصة "إحسان": إيصال التبرعات عبر جهات غير مُرخصة يعرض للمساءلة
بالفيديو: منصة "إحسان": إيصال التبرعات عبر جهات غير مُرخصة يعرض للمساءلة
منذ ساعة 1490
نائب وزير الدفاع يؤكد دفع كل الجهود للتوصل إلى حل سياسي في اليمن
نائب وزير الدفاع يؤكد دفع كل الجهود للتوصل إلى حل سياسي في اليمن
منذ ساعة 1491
شاهد.. مواطنون يجيبون على سؤال "كيف نجعل اللغة العربية حية في جميع المجالات؟"
شاهد.. مواطنون يجيبون على سؤال "كيف نجعل اللغة العربية حية في جميع المجالات؟"
منذ ساعة 1440
سقوط ممثلة شهيرة من الطابق الـ 14 في أحد الفنادق
سقوط ممثلة شهيرة من الطابق الـ 14 في أحد الفنادق
منذ ساعة 1188