ضبط مواطن نقل بمركبته 15 مخالفًا لنظام أمن الحدود في طريب

عسير (صدى):
أعلنت شرطة منطقة عسير تمكن شرطة الخنقة بمحافظة طريب، من القبض على مواطن، لنقله بمركبته 15 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.
وأكدت أنه جرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم لجهة الاختصاص، والناقل إلى النيابة العامة بالمنطقة.
وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأكد أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.