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بالفيديو .. استشاري : الجلوس بجانب الدفاية قد يعرض الإنسان للطفح الجلدي

منذ 18 ساعة
1576
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بالفيديو .. استشاري : الجلوس بجانب الدفاية قد يعرض الإنسان للطفح الجلدي

أميرة خالد (صدى):
قال استشاري الأمرض الجلدية، نجلاء الدوسري، إن أقمشة الصوف والبوليستر هي الأسوأ للجلد، وأن الجلوس بجانب الدفاية قد يعرض للطفح الجلدي.

وأضافت أن الأقمشة القطن والحرير تعد من الخيارات الجيدة بالنسبة للجلد، وذلك بحسب ما ذكرته خلال حديثها في برنامج "الراصد" المذاع على قناة "الإخبارية".

ونوهت بأن طفح الكمادات الساخنة يحدث أيضا عند استخدام الكمادات الساخنة أو عند وضع جهاز الحاسب المحمول في الأحضان عند العمل.

وأشارت إلى أن هذا النوع من الطفح يختفى بمجرد أن تختفي الحرارة بجسم الإنسان، لكنه يترك أثر صعب جدًا اختفائه.

الطفح الجلدي
الدفاية
نجلاء الدوسري
استشاري الأمرض الجلدية
أقمشة الصوف
البوليستر

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10425
منذ 25 دقيقة
فيه نكته عن بخيل **

قالوا له لو البرد جاء أيش راح تسوي قال أجيب الدفايه ** قالوا لو له لو زاد البرد قال أقرب من الدفايه **!! قالو له لو زاد عليك البرد شوي ** قال أقرب أكثر من الدفايه ** قالوا له طيب وأذا أشد عليك البرد بزياده**!!!

قال شاسوي بعد لاحول ولا قوة *** أكيد راح أشغل الدفايه ***!! ههههههههههههههه

أقول ** أديني خنئه والبنكرياس **!! هههههههههههه

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رااايق
فيه نكته عن بخيل ** قالوا له لو البرد جاء أيش راح تسوي قال أجيب الدفايه ** قالوا لو له لو زاد البرد قال...
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