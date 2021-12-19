بالفيديو .. استشاري : الجلوس بجانب الدفاية قد يعرض الإنسان للطفح الجلدي

أميرة خالد (صدى):
قال استشاري الأمرض الجلدية، نجلاء الدوسري، إن أقمشة الصوف والبوليستر هي الأسوأ للجلد، وأن الجلوس بجانب الدفاية قد يعرض للطفح الجلدي.
وأضافت أن الأقمشة القطن والحرير تعد من الخيارات الجيدة بالنسبة للجلد، وذلك بحسب ما ذكرته خلال حديثها في برنامج "الراصد" المذاع على قناة "الإخبارية".
ونوهت بأن طفح الكمادات الساخنة يحدث أيضا عند استخدام الكمادات الساخنة أو عند وضع جهاز الحاسب المحمول في الأحضان عند العمل.
وأشارت إلى أن هذا النوع من الطفح يختفى بمجرد أن تختفي الحرارة بجسم الإنسان، لكنه يترك أثر صعب جدًا اختفائه.