نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

استشاري: أوميكرون سيصبح المتحور السائد في العالم خلال الأشهر القادمة "فيديو"

منذ 14 ساعة
1879
2
استشاري: أوميكرون سيصبح المتحور السائد في العالم خلال الأشهر القادمة "فيديو"

عادل الحربي (صدى):
قال استشاري الأمراض المعدية الدكتور طارق الأزرقي، إن متحور أوميكرون ينتشر أسرع من متحور دلتا وسيصبح المتحور السائد في العالم أجمع خلال الأشهر القادمة.

وأوضح طارق الأزرقي خلال لقاء بقناة الإخبارية، إن أوميكرون اجتاح جنوب إفريقيا والدول المجاورة لها وسجل 91% من الإصابات.

ولفت:"وجد أن أوميكرون سريع الانتشار عن دلتا وينتشر في أوروبا الآن بسرعة كبيرة وتتضاعف الأعداد"، موضحا:"أوميكرون سينتشر ويصيب الناس إصابات طفيفة وخفيفة".

وتابع:"اللقاح لا يمنع الإصابة بهذا الفيروس ولكن يمنع الإصابة الشديدة التي تحتاج دخول المستشفى وربما العناية المركزة وربما الوفاة".

العناية المركزة
لقاح
الوفاة
الأمراض المعدية
متحور دلتا
متحور أوميكرون
طارق الأزرقي

التعليقات

قرم
قرم عدد التعليقات : 608
منذ 10 دقائق
اصبحنا واصبح الملك لله.
من شاف، قصدي الكتاب باين من عنوانه.
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10420
منذ دقيقة
طيب ***

الكل يقط له كلمتين ياااا القحت ولا ماضرها التيس ***!!!!

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

كجمغلو
اتوقع النادي الاهلي
رااايق
طيب *** الكل يقط له كلمتين ياااا القحت ولا ماضرها التيس ***!!!!
قرم
اصبحنا واصبح الملك لله. من شاف، قصدي الكتاب باين من عنوانه.
راجع لقدام
انضحك علينا وطار حمدالله من ايدينا
راجع لقدام
شكله نصرنا

أخر الأخبار

شاهد.. شاب يعزف الموسيقى بعدما دمر الإعصار منزله
شاهد.. شاب يعزف الموسيقى بعدما دمر الإعصار منزله
منذ 9 دقائق 341
ضبط 22 كيلوجرامًا من الحشيش مخبأة في مركبة بجازان
ضبط 22 كيلوجرامًا من الحشيش مخبأة في مركبة بجازان
منذ 14 دقيقة 1352
وظائف شاغرة في شركة طاقة
وظائف شاغرة في شركة طاقة
منذ 20 دقيقة 1384
لحظة وفاة أم وإبنها في حادث سير
لحظة وفاة أم وإبنها في حادث سير
منذ 25 دقيقة 423
معدل البطالة بالمملكة يستقر عند 11.3%
معدل البطالة بالمملكة يستقر عند 11.3%
منذ 29 دقيقة 1474
طرد وزيرة الثقافة البريطانية من "واتس" الحزب الحاكم بعدما وصفت جونسون بالبطل
طرد وزيرة الثقافة البريطانية من "واتس" الحزب الحاكم بعدما وصفت جونسون بالبطل
منذ 39 دقيقة 1466
طرق التقاط صورة للشاشة في "سناب شات" بالسر
طرق التقاط صورة للشاشة في "سناب شات" بالسر
منذ 44 دقيقة 1572
بالفيديو.. عازفة: إعجاب تركي آل الشيخ بعزفي كان سببا في تغير حياتي
بالفيديو.. عازفة: إعجاب تركي آل الشيخ بعزفي كان سببا في تغير حياتي
منذ 50 دقيقة 722
حصان جائع يٌهاجم رجل
حصان جائع يٌهاجم رجل
منذ 55 دقيقة 562
بالفيديو.. استشاري: الماء الحار عدو البشرة في الشتاء
بالفيديو.. استشاري: الماء الحار عدو البشرة في الشتاء
منذ ساعة 1493