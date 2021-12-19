استشاري: أوميكرون سيصبح المتحور السائد في العالم خلال الأشهر القادمة "فيديو"

عادل الحربي (صدى):
قال استشاري الأمراض المعدية الدكتور طارق الأزرقي، إن متحور أوميكرون ينتشر أسرع من متحور دلتا وسيصبح المتحور السائد في العالم أجمع خلال الأشهر القادمة.
وأوضح طارق الأزرقي خلال لقاء بقناة الإخبارية، إن أوميكرون اجتاح جنوب إفريقيا والدول المجاورة لها وسجل 91% من الإصابات.
ولفت:"وجد أن أوميكرون سريع الانتشار عن دلتا وينتشر في أوروبا الآن بسرعة كبيرة وتتضاعف الأعداد"، موضحا:"أوميكرون سينتشر ويصيب الناس إصابات طفيفة وخفيفة".
وتابع:"اللقاح لا يمنع الإصابة بهذا الفيروس ولكن يمنع الإصابة الشديدة التي تحتاج دخول المستشفى وربما العناية المركزة وربما الوفاة".