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الأب جالس يقنع عياله بالزواج
منذ 11 ساعة
1707
1
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 56137
منذ 34 دقيقة
هههههههههههههههههه
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أحدث التعليقات
ابو عمار
كيف يعني .. اجبروه والا احرجوه
ابو عمار
ههههههههههههههههه قلة عقل
ابو عمار
في زمن صدام رحمه الله يعيش العراقيون بكرامه وبعد استلام المليشيا التابعه لايران الحكم اصبح الشعب بلا كرامه
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي
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