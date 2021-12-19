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الأهلي يواجه أزمة بسبب بلايلي 

منذ 3 ساعات
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الأهلي يواجه أزمة بسبب بلايلي 

ماجد محمد (صدى):
اقترب اللاعب الجزائري يوسف بلايلي، نجم الأهلي الأسبق، من الانتقال إلى نادٍ جديد بعد رحيله عن قطر القطري.

وقال الإعلامي سعود الصرامي:"من يتحمل ذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA الذي سمح للاعب بأن ينتقل من ناد لناد من دون أن يسدد حقوق الأهلي".

 

وأوضح أنه لو حدث العكس بأن الأهلي لم يسدد حقوق اللاعب، لتعرض الأهلي لعقوبات مختلفة، لافتا:"الإدارة طالبت بحقوق النادي، لكن الاتحاد الدولي أنظمته في صف اللاعب و تهضم حقوق الأندية".

 

يذكر أن نادي قطر أعلن عن  إنهاء عقد بلايلي أثناء مشاركته مع منتخب الجزائر في بطولة كأس العرب "فيفا قطر 2021"

الأهلي
كأس العرب
أندية
يوسف بلايلي
نادي قطر

التعليقات

أبو مهند
أبو مهند عدد التعليقات : 19
منذ 9 دقائق
هذا لضعف اتحادنا السعودي وليس الفيفا طبعاً مع إختلاف الأنديه تشعر بالاستماته في الدفاع عن أندية الوطن....

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أحدث التعليقات

متعب
الله يحفظهم ويخليهم لك يارب ماشالله تبارك الله عليهم
بلسم الروح
مبروك
أبو مهند
هذا لضعف اتحادنا السعودي وليس الفيفا طبعاً مع إختلاف الأنديه تشعر بالاستماته في الدفاع عن أندية الوطن....
حمود
وشلون اوصل اليه ديوني ٥٠٠الف يارب شوفته
واضح ***وصريح
طيب يالموز طيب.

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