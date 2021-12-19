جمال عارف: من يرغب في الخروج من الاتحاد الله يسهل عليه

نواف السالم (صدى):
قال الناقد الرياضي، جمال عارف، إن قميص نادي الاتحاد يستحق من يستحقونه، وأن النادي قادر على الابقاء على أي لاعب محلي راغب في البقاء.
وأضاف :"النادي الذي وقع مع حجازي وكورنادو وجدد مع جروهي وورمارينهو والشنقيطي وتعاقد مع الجلاد حمدالله ولاعب أجنبي آخر قادر على الابقاء على اي لاعب محلي راغب في البقاء".
وتابع :"أما من يريد فرض مبالغ خيالية للتجديد ويرغب في الخروج الله يسهل عليه، قميص الاتحاد يستحق من يستحقونه، نقطة آخر السطر".
يذكر أن نادي الاتحاد تعاقد مؤخرًا مع لاعب نادي النصر السابق، عبدالرزاق حمدالله.