نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

جمال عارف: من يرغب في الخروج من الاتحاد الله يسهل عليه

منذ ساعة
1472
1
جمال عارف: من يرغب في الخروج من الاتحاد الله يسهل عليه

نواف السالم (صدى):

قال الناقد الرياضي، جمال عارف، إن قميص نادي الاتحاد يستحق من يستحقونه، وأن النادي قادر على الابقاء على أي لاعب محلي راغب في البقاء.

وأضاف :"النادي الذي وقع مع حجازي وكورنادو وجدد مع جروهي وورمارينهو والشنقيطي وتعاقد مع الجلاد حمدالله ولاعب أجنبي آخر قادر على الابقاء على اي لاعب محلي راغب في البقاء".

وتابع :"أما من يريد فرض مبالغ خيالية للتجديد ويرغب في الخروج الله يسهل عليه، قميص الاتحاد يستحق من يستحقونه، نقطة آخر السطر".

يذكر أن نادي الاتحاد تعاقد مؤخرًا مع لاعب نادي النصر السابق، عبدالرزاق حمدالله.

نادي النصر
النصر
الاتحاد
نادي الاتحاد
حمدالله

التعليقات

صادوة ♣️
صادوة ♣️ عدد التعليقات : 3388
منذ 11 دقيقة
ماذا يقول هارف بما ليس عارف

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

krayon
حطوا أمين منظمة التعاون الإسلامي إمرأة ألبانية والألبان والألمان يتشابهون لكن الألبان يطبقون الشريعة صحيح عندهم الرجل يجوز له يتعرف على المرأة وما عندهم...
العالمية جبتها بيدية ✌️
لاعب منضبط ومثابر يستاهل يبقى مع كبير القارة
عبدالله
حتى الاجانب صاروا يصيدون من اين لهم ادوات الصيد؟!
الوفاء طبعي
كبير الكذابين الفقراوي
صادوة ♣️
ماذا يقول هارف بما ليس عارف

أخر الأخبار

شاهد.. قطار الرياض ومحطاته الرئيسية بتقنية الواقع المعزز
شاهد.. قطار الرياض ومحطاته الرئيسية بتقنية الواقع المعزز
منذ 8 دقائق 1130
آمال ماهر تثير الجدل بين جمهورها بصورة جديدة من داخل منزلها 
آمال ماهر تثير الجدل بين جمهورها بصورة جديدة من داخل منزلها 
منذ 23 دقيقة 327
الاتحاد يحسم ملف التجديد لـ"البيشي"
الاتحاد يحسم ملف التجديد لـ"البيشي"
منذ 23 دقيقة 1192
الأهلي يواجه أزمة بسبب بلايلي 
الأهلي يواجه أزمة بسبب بلايلي 
منذ 37 دقيقة 1394
شاهد.. كفوري: فقدت الذاكرة بعد الحادث الأخير ببيروت 
شاهد.. كفوري: فقدت الذاكرة بعد الحادث الأخير ببيروت 
منذ 53 دقيقة 261
"المرور" يضبط 385 دراجة آلية مخالفة
"المرور" يضبط 385 دراجة آلية مخالفة
منذ 54 دقيقة 1132
الصحة العالمية: كورونا سيتحول إلى وباء متوطن
الصحة العالمية: كورونا سيتحول إلى وباء متوطن
منذ ساعة 1294
الصحة : سنطلق قريبًا حملة لإعطاء اللقاح للأطفال من 5 سنوات إلى 11 عاما
الصحة : سنطلق قريبًا حملة لإعطاء اللقاح للأطفال من 5 سنوات إلى 11 عاما
منذ ساعة 1353
جمال عارف: من يرغب في الخروج من الاتحاد الله يسهل عليه
جمال عارف: من يرغب في الخروج من الاتحاد الله يسهل عليه
منذ ساعة 1472
شاهد.. نوال الزغبي تفاجئ جمهورها بإطلالة مثيرة وجريئة
شاهد.. نوال الزغبي تفاجئ جمهورها بإطلالة مثيرة وجريئة
منذ ساعة 470