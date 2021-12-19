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فوائد صحية مذهلة للموز الأخضر 

منذ 5 ساعات
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فوائد صحية مذهلة للموز الأخضر 

أميرة خالد (صدى):
كشفت طبيبة الجهاز الهضمي الروسية ألينا بوتاشيفا، عن فوائد صحية مذهلة للموز الأخضر، قائلة إن تناول الموز الأخضر غير الناضج يمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية، ويحتوي على مجموعة فيتامينات C وB، والكاروتينات، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، والمنغنيز.

وأشارت إلى أن الموز يقلل من الإجهاد التأكسدي في جسم الإنسان، إضافة إلى أنه يقلل الالتهاب ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان،  موضحة أن أكل الموز يساعد على تحسين حالة البكتيريا المعوية.

ولفتت إلى أن الموز الأخضر غير الناضج أكثر صحة للجهاز الهضمي من الموز الناضج، مشيرة:"هناك ألياف أكثر قيمة وسكر يسبب الانتفاخ أقل".

وتابعت أن الموز الأخضر لديه القدرة على خفض ضغط الدم الانقباضي وكذلك مستويات السكر في الدم

السكر
الدم
الضغط
الانتفاخ
الموز الأخضر

التعليقات

واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 15191
منذ 50 دقيقة
طيب يالموز طيب.

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أحدث التعليقات

متعب
الله يحفظهم ويخليهم لك يارب ماشالله تبارك الله عليهم
بلسم الروح
مبروك
أبو مهند
هذا لضعف اتحادنا السعودي وليس الفيفا طبعاً مع إختلاف الأنديه تشعر بالاستماته في الدفاع عن أندية الوطن....
حمود
وشلون اوصل اليه ديوني ٥٠٠الف يارب شوفته
واضح ***وصريح
طيب يالموز طيب.

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