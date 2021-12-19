أميرة خالد (صدى):
كشفت طبيبة الجهاز الهضمي الروسية ألينا بوتاشيفا، عن فوائد صحية مذهلة للموز الأخضر، قائلة إن تناول الموز الأخضر غير الناضج يمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية، ويحتوي على مجموعة فيتامينات C وB، والكاروتينات، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، والمنغنيز.
وأشارت إلى أن الموز يقلل من الإجهاد التأكسدي في جسم الإنسان، إضافة إلى أنه يقلل الالتهاب ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان، موضحة أن أكل الموز يساعد على تحسين حالة البكتيريا المعوية.
ولفتت إلى أن الموز الأخضر غير الناضج أكثر صحة للجهاز الهضمي من الموز الناضج، مشيرة:"هناك ألياف أكثر قيمة وسكر يسبب الانتفاخ أقل".
وتابعت أن الموز الأخضر لديه القدرة على خفض ضغط الدم الانقباضي وكذلك مستويات السكر في الدم