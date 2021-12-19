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مصري يتمنى الزواج من فتاة خليجية لهذا السبب
منذ 3 ساعات
1233
1
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التعليقات
نبيل
عدد التعليقات : 137
منذ 51 دقيقة
الرز والرز والرز
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أحدث التعليقات
هيف
عهد فهد رحمه الله لاضرائب ولابطالة ولاغلاء أسعار ولاهم يحزنون فرحمه الله واسكنه فسيح جناته وحسبنا الله ونعم الوكيل.
معتز
طيب العاطلين عن العمل ومنذ سنوات وهم يبحثون عن العمل واسرهم بذلوا كل غال وثمين عليهم ثم يبقون عاطلين عن العمل واسرهم يخشون عليهم...
معتز
طيب العاطلين عن العمل ومنذ سنوات وهم يبحثون عن العمل واسرهم بذلوا كل غال وثمين عليهم ثم يبقون عاطلين عن العمل واسرهم يخشون عليهم...
خالد
ياحليل الضعيف في هذا البلد والله ماحد درى عنه عليه ديون ولامسجون ملايين عليهم ديون ومسجونيين منذعقود وأسرهم مشردة ولا من شاف ولا من...
المللل
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