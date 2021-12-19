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مصري يتمنى الزواج من فتاة خليجية لهذا السبب

منذ 3 ساعات
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التعليقات

نبيل
نبيل عدد التعليقات : 137
منذ 51 دقيقة
الرز والرز والرز

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أحدث التعليقات

هيف
عهد فهد رحمه الله لاضرائب ولابطالة ولاغلاء أسعار ولاهم يحزنون فرحمه الله واسكنه فسيح جناته وحسبنا الله ونعم الوكيل.
معتز
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خالد
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