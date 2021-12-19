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عفوية الفنان فايز المالكي

منذ 5 ساعات
1765
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التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 776
منذ ساعة
الله يحفضك يا ابو راكان

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أحدث التعليقات

الوفاء طبعي
صياحك طرب
مرام
سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله يااحد ياصمد ياذا الجلال والإكرام انك تهديهم بهدايتك وتأجرنا في مصيبتنا هذي وتخلف لنآ...
الآسيوية صعبة قوية
تعليق بدران البكاية،،، الآسيوية صعبة قوية وارفع صوتك بالبكاء ها ها ها ها ها انا فقراوي قرنبعاوي وعلى الآسيوية ماني قاوي
صادوة ♣️
خيانة لماذا الخيانة متأصلة في هذة الجنسية بالذات الخيانة تجري في دمائهم،، لا بد من الضرب بيد من حديد
بدران
طيب وسالم الدوسري متعاقب ليش متعاقب واوقف حسبنا الله ونعم الًوكيل فيهم اتفو إلله يا الحميداني تراها امانه تسال عنها عن عملك ظلم لاعبين...

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