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صورني وانا اسوق الطياره
منذ 14 ساعة
2080
1
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 56154
منذ ساعة
صوره لذكرى
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أحدث التعليقات
واضح ***وصريح
لقد رضوا لأنفسهم بالهوان والتبعية، التي جعلتهم يعانون ويرضخون، تحت ويلات من كانوا لهم ولا زالوا لهم يوالون..
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههه الاهبل نسى الكاميرا اللي ركبها
ابو عمار
الله يشفيه و يعافيه
غييييوووورررر
معروف المكان الي جمع الحثالات والمدمنين والفساق وظهرت فيه المعاصي والمنكرات ربنا لاتؤاخذنا بما يفعل السفهاء منا
ابو عمار
الحل في اليمن لا يملكه رئبس الحكومه في اليمن ولا الرئيس هادي وانما تملكه ايران المجوسيه التي تدير الحوثه الخونه
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