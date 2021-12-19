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أمانة الرياض تتبع هوية ناشري الملصقات الإعلانية المخالفة

منذ ساعتين
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أمانة الرياض تتبع هوية ناشري الملصقات الإعلانية المخالفة

الرياض (صدى):

أكدت أمانة منطقة الرياض أنها تتبع ناشري الإعلانات العشوائية المخالفة من خلال الملصقات أو اللوحات الدعائية، تماشيًا مع مستهدفاتها لتحسين المشهد الحضري في العاصمة.

وأشارت الأمانة إلى أنها تسير وفق 5 خطوات، تبدأ برصد المراقبين للإعلانات المخالفة في مختلف أرجاء المدينة، وتليها مرحلة التوثيق وتصوير تلك الإعلانات المشوهة للأماكن العامة، قبل أن تنطلق خطوة الإزالة والتنظيف، ويتم بعدها تحديد هوية المعلنين المخالفين عبر التحقق من ملكية أرقام الهواتف المضمنة في الملصقات أو اللوحات الدعائية، لتعقبها تسجيل المخالفة بشكل مباشر على السجل المدني أو الإقامة وفق ما تقتضيه الأنظمة المرعية في هذا الشأن.

وأضافت أنها تشدد على منع الملصقات واللوحات الإعلانية غير النظامية في إطار جهودها الهادفة إلى المحافظة على جمال المدينة، والحد من أي تجاوزات تسهم في تشويه مشهدها الحضري.

الرياض
أمانة منطقة الرياض
اللوحات الدعائية
سجل مدني
الملصقات

التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 67196
منذ ساعة
الأمر بسيط
أصحاب الملصقات الاعلاميه يحطون أرقام هواتفهم
دقو عليه
واحلا كمين 😂

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أحدث التعليقات

krayon
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