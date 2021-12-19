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ضبط 4 مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بالصيد دون ترخيص في جازان

منذ 3 ساعات
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ضبط 4 مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بالصيد دون ترخيص في جازان

جازان (صدى):
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن المتابعة الأمنية لمخالفي نظام البيئة، أسفرت عن تمكن شرطة محافظة الريث من ضبط (4) مواطنين لقيامهم بالصيد دون ترخيص، بحوزتهم سلاح ساكتون هوائي و(4) كائنات مصيدة (الوبر)، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وأوضح المتحدث الإعلامي أن عقوبة صيد الوبر غرامة تبلغ (25) ألف ريال للكائن الواحد، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة تبلغ (10) آلاف ريال، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لمخالفات الصيد لنظام البيئة، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 775
منذ 15 دقيقة
حتى الاجانب صاروا يصيدون
من اين لهم ادوات الصيد؟!

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أحدث التعليقات

krayon
حطوا أمين منظمة التعاون الإسلامي إمرأة ألبانية والألبان والألمان يتشابهون لكن الألبان يطبقون الشريعة صحيح عندهم الرجل يجوز له يتعرف على المرأة وما عندهم...
العالمية جبتها بيدية ✌️
لاعب منضبط ومثابر يستاهل يبقى مع كبير القارة
عبدالله
حتى الاجانب صاروا يصيدون من اين لهم ادوات الصيد؟!
الوفاء طبعي
كبير الكذابين الفقراوي
صادوة ♣️
ماذا يقول هارف بما ليس عارف

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