شاهد.. متحدث الصحة:  "أوميكرون" أكثر وأسرع انتشارا ويجعلنا في حالة "قلق"

الرياض (صدى):
تحدث متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عن متحور أوميكرون الجديد، قائلا إن متحور "أوميكرون" أكثر وأسرع انتشارا ويجعلنا في حالة "قلق".
وأشار محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات كورونا، إلى أن العالم يمر بمتحور "أوميكرون" ويجب الحذر والتقيد بلبس الكمامة.
وأوضح أن الإصابة بفيروس كورونا لا تكفي للحماية من متحورات كورونا، مشيرا:"يجب استكمال الجرعات وتعزيزها بالجرعة "التنشيطية".
وأبان:"رصدنا ارتفاع في الحالات المؤكدة المصابة بفيروس كورونا في المملكة"، لافتا:"متحور "أوميكرون" تم رصده في نصف دول العالم تقريبا".
وتابع:"ارتفاع منحنى الإصابات في المملكة الفترة الماضية أمر مقلق"، موضحا:"المناعة الطبيعية بعد الإصابة بالفايروس لا تكفي لكي تكون مناعة تواجه المتحورات