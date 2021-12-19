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شاهد.. متحدث الصحة:  "أوميكرون" أكثر وأسرع انتشارا ويجعلنا في حالة "قلق"

منذ 3 ساعات
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شاهد.. متحدث الصحة:  "أوميكرون" أكثر وأسرع انتشارا ويجعلنا في حالة "قلق"

الرياض (صدى):
تحدث متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عن متحور أوميكرون الجديد، قائلا إن متحور "أوميكرون" أكثر وأسرع انتشارا ويجعلنا في حالة "قلق".

وأشار محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات كورونا، إلى أن العالم يمر بمتحور "أوميكرون" ويجب الحذر والتقيد بلبس الكمامة.

وأوضح أن الإصابة بفيروس كورونا لا تكفي للحماية من متحورات كورونا، مشيرا:"يجب استكمال الجرعات وتعزيزها بالجرعة "التنشيطية".

وأبان:"رصدنا ارتفاع في الحالات المؤكدة المصابة بفيروس كورونا في المملكة"، لافتا:"متحور "أوميكرون" تم رصده في نصف دول العالم تقريبا".

وتابع:"ارتفاع منحنى الإصابات في المملكة الفترة الماضية أمر مقلق"، موضحا:"المناعة الطبيعية بعد الإصابة بالفايروس لا تكفي لكي تكون مناعة تواجه المتحورات

وزارة الصحة
المناعة
محمد العبدالعالي
الجرعة التنشيطية
متحور أوميكرون

التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 67196
منذ 26 دقيقة
شددو على المطارات والمنافذ
محد يدخل الا محصن وايضا يقعد في الحجر فترة
لانحتاج لاغلاقات في الداخل
السيطرة على المتحور تكون من القادمين من الخارج

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krayon
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