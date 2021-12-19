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انتهاء مسيرة بلايلي في قطر بسبب أزمته مع الأهلي

منذ ساعة
2039
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انتهاء مسيرة بلايلي في قطر بسبب أزمته مع الأهلي

نواف السالم (صدى):
كشف فيصل الشعيبي الرئيس التنفيذي لنادي قطر القطري، إن الأزمة بين يوسف بلايلي وناديه السابق الأهلي، لا زالت قائمة، مما دفعت الفريق القطري لفسخ العقد مع اللاعب الجزائري.

وقال فيصل الشعيبي:"بلايلي طلب منا الاحتراف بشكل ودي ووالده أكد على هذا الأمر كون الفرصة لن تتكرر لنجله، وقبل هذا الطلب، اللاعب عرض عرضًا غير مناسب لنا، ووجدنا أن الحل الأمثل هو فسخ العقد، خاصة أن أزمته مع ناديه الأهلي السعودي لا تزال مستمرة" .

وتابع: "يجب على بلايلي دفع مبلغ مالي للنادي الأهلي وذلك لإنهاء أزمته مع الراقي، لم نتحدث عن الأمر بداية احترامًا لمشاركة منتخب الجزائر في بطولة كأس العرب"، مضيفًا: "حقيقة نادي قطر، توجه بالشكر لإدارة النادي الأهلي السعودي بسبب عدم تقدم الأخير بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم احترامًا لعقد بلايلي مع النادي".

 

الأهلي
يوسف بلايلي
فيصل الشعيبي
نادي قطر

التعليقات

ابو ماهر
ابو ماهر عدد التعليقات : 1
منذ 53 دقيقة
شوفوا لنا بنت حلوه نبي نتزوج ماودي اصوم وأفطر على بصل شوفوا لنا بنت فنلندية حلوه

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
“اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ، وَالحَزَنِ، وَالعَجْزِ، وَالكَسَلِ، وَالبُخْلِ، وَالجُبْنِ، وَضَلْعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ”. “اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ جَهْدِ البَلاَءِ، وَدَرْكِ الشَقَاءِ،...
sqon 123
بالسلامه المهم يجي اللي افضل منه،، وياليت بريرا معاه
واضح ***وصريح
الحمد لله على سلامتها
بوخليل
مابقت الا قطر عدوة لسوريا لانها اكبر داعم لجيش النصرة الارهابي مع تركيا
صخر
شيلوه بالعافيه عليكم روي فيتوريا في الطريق إلى الزعيم العالمي الملكي الاستثنائي

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