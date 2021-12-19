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"الداخلية" تحرر 1792 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع واحد

منذ 4 ساعات
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"الداخلية" تحرر 1792 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع واحد

الرياض (صدى):
بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا " كوفيد - 19"، (1792) مخالفة، وذلك للفترة من 8 حتى 14 / 5 / 1443هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ (734) مخالفة، ومنطقة المدينة المنورة بـ (466)، ومنطقة مكة المكرمة (345)، تلتها منطقة الباحة (67)، ثم حائل بـ (57)، والشرقية بـ (53)، ومنطقة تبوك بـ (37)، ومنطقة الجوف بـ (24)، ومنطقة نجران بـ (5) مخالفات، ومنطقة القصيم بـ (3) مخالفات، ومنطقة عسير بـ (1) مخالفة، ومنطقة جازان بـ (0)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ (0).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

وزارة الداخلية
الرياض
مخالفات
إحصائية
فيروس كورونا
الإجراءات الاحترازية

التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 67196
منذ 24 دقيقة
بعد رفع الاحترازات الناس رمت الكمامات وماصدقت على الله
مع علمهم ان الفيروس مازال موجود
لكن تفهم مين

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أحدث التعليقات

krayon
حطوا أمين منظمة التعاون الإسلامي إمرأة ألبانية والألبان والألمان يتشابهون لكن الألبان يطبقون الشريعة صحيح عندهم الرجل يجوز له يتعرف على المرأة وما عندهم...
العالمية جبتها بيدية ✌️
لاعب منضبط ومثابر يستاهل يبقى مع كبير القارة
عبدالله
حتى الاجانب صاروا يصيدون من اين لهم ادوات الصيد؟!
الوفاء طبعي
كبير الكذابين الفقراوي
صادوة ♣️
ماذا يقول هارف بما ليس عارف

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