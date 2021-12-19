أب يتخلص من ابنه بطريقه مروعة بسبب بيع منزل

القاهرة (صدى):
تخلص أب مصري من ابنه طعنا في مدينة المحلة بالغربية بمصر، بسبب الخلافات الكثيرة بينهما.
وتفصيلا، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بمقتل شاب على يد والده إثر خلافات قد نشبت بينهما، حيث استقبل مستشفى المحلة العام شخصا مطعونا في صدره بسلاح أبيض مما أدى لوفاته.
ونجحت الجهات الأمنية من تحديد مكان المتهم بقتل ابنه وقامت على الفور بإلقاء القبض عليه، حيث اعترف المتهم بقتل ابنه، موضحا أن نجله كان دائم الاعتداء عليه بالضرب وكان يطالبه في الآونة الأخيرة ببيع المنزل محل إقامة الأسرة إلا أنه رفض ذلك.