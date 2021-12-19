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أب يتخلص من ابنه بطريقه مروعة بسبب بيع منزل

منذ ساعة
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أب يتخلص من ابنه بطريقه مروعة بسبب بيع منزل

القاهرة (صدى):
تخلص أب مصري من ابنه طعنا في مدينة المحلة بالغربية بمصر، بسبب الخلافات الكثيرة بينهما.

وتفصيلا، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بمقتل شاب على يد والده إثر خلافات قد نشبت بينهما، حيث استقبل مستشفى المحلة العام شخصا مطعونا في صدره بسلاح أبيض مما أدى لوفاته.

ونجحت الجهات الأمنية من تحديد مكان المتهم بقتل ابنه وقامت على الفور بإلقاء القبض عليه، حيث اعترف المتهم بقتل ابنه، موضحا أن نجله كان دائم الاعتداء عليه بالضرب وكان يطالبه في الآونة الأخيرة ببيع المنزل محل إقامة الأسرة إلا أنه رفض ذلك.

مصر
قتل
ابن
بيع منزل

التعليقات

بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 778
منذ ساعة
لاحول ولاقوة الابالله
واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 15190
منذ 25 دقيقة
“اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ، وَالحَزَنِ، وَالعَجْزِ، وَالكَسَلِ، وَالبُخْلِ، وَالجُبْنِ، وَضَلْعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ”.
“اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ جَهْدِ البَلاَءِ، وَدَرْكِ الشَقَاءِ، وَسُوءِ القَضَاءِ، وَشَمَاتَةَ الأَعْدَاءِ”.
“اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيِعِ سَخَطِكَ”..

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
“اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ، وَالحَزَنِ، وَالعَجْزِ، وَالكَسَلِ، وَالبُخْلِ، وَالجُبْنِ، وَضَلْعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ”. “اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ جَهْدِ البَلاَءِ، وَدَرْكِ الشَقَاءِ،...
sqon 123
بالسلامه المهم يجي اللي افضل منه،، وياليت بريرا معاه
واضح ***وصريح
الحمد لله على سلامتها
بوخليل
مابقت الا قطر عدوة لسوريا لانها اكبر داعم لجيش النصرة الارهابي مع تركيا
صخر
شيلوه بالعافيه عليكم روي فيتوريا في الطريق إلى الزعيم العالمي الملكي الاستثنائي

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