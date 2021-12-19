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إيقاف 12 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

منذ ساعة
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إيقاف 12 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

الرياض (صدى):
أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (12) مخالفًا لنظام البيئة، (8) مواطنين و (4) مقيمين من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي (372) متنًا من الإبل و (217) رأسًا من الأغنام في أماكن يُمنَع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أن الإجراءات النظامية طُبِّقت بحق المخالفين، مبينًا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

ودعا الرائد المالكي الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 67196
منذ ساعة
قواكم الله

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أحدث التعليقات

krayon
حطوا أمين منظمة التعاون الإسلامي إمرأة ألبانية والألبان والألمان يتشابهون لكن الألبان يطبقون الشريعة صحيح عندهم الرجل يجوز له يتعرف على المرأة وما عندهم...
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