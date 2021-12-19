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"أوميكرون" الأقل تأثيرًا على الرئتين

منذ ساعة
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"أوميكرون" الأقل تأثيرًا على الرئتين

وكالات (صدى):
كشفت دراسة معهد كامبريدج لعلم المناعة العلاجي والأمراض المعدية، أن متحور أوميكرون ربما يكون أقل فعالية في مهاجمة الرئتين مقارنة بالمتحورات الأخرى لفيروس كورونا.

وأوضحت الدراسة، أن المتحورات في بروتين سبايك، التي تجعلها قادرة على تجنب الأجسام المضادة، ربما تحد أيضاً من كيفية تكاثره في الرئتين وتسببه في حدوث أعراض حادة؛ حيث أن هذه الملاحظات تظهر أن أوميكرون حظى بخصائص للتهرب المناعي على حساب خصائص مرتبطة بالتكاثر والقدرة الإمراضية.

وأفاد كبير واضعي الدراسة رافي جوبتار، الأستاذ في علم الأحياء المجهرية السريرية إنه مازالت هناك تحديات على الرغم من النتائج الإيجابية، "الخلاصة، هي أن هذه الدراسة تشير إلى أنه يبدو أن متحور أوميكرون أصبح أكثر قدرة على التهرب من المناعة، ولكن الخصائص المرتبطة بتقدم المرض ربما تضعف بدرجة معينة. مع ذلك يمثل الانتشار الملحوظ لمتحور أوميكرون تحدياً صحياً كبيراً".

كورونا
الرئتين
فيروس كورونا
متحورات كورونا
أوميكرون

التعليقات

زائر
زائر عدد التعليقات : 4849
منذ ساعة
ياعمي طير اليوم هناك خبر انه يأثر بنسبة 70% على الرئتين

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واضح ***وصريح
“اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ، وَالحَزَنِ، وَالعَجْزِ، وَالكَسَلِ، وَالبُخْلِ، وَالجُبْنِ، وَضَلْعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ”. “اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ جَهْدِ البَلاَءِ، وَدَرْكِ الشَقَاءِ،...
sqon 123
بالسلامه المهم يجي اللي افضل منه،، وياليت بريرا معاه
واضح ***وصريح
الحمد لله على سلامتها
بوخليل
مابقت الا قطر عدوة لسوريا لانها اكبر داعم لجيش النصرة الارهابي مع تركيا
صخر
شيلوه بالعافيه عليكم روي فيتوريا في الطريق إلى الزعيم العالمي الملكي الاستثنائي

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