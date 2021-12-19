تأييد حكم الإعدام بحق القائم بأعمال مرشد الإخوان الإرهابية

القاهرة (صدى):
كشفت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأحد، أن القضاء المصري أصدر حكمًا بتأييد حكم الإعدام الصادر بحق القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الإرهابية محمود عزت.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين، الحكم على محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، في اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم من قيادات وعناصر الجماعة، بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد «حماس».
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالإعدام شنقًا لـ«عزت»، وخيرت الشاطر، القيادي بالجماعة، و13 آخرين، والسجن المؤبد للرئيس المعزول محمد مرسي، وأحكام بالمشدد لباقي المتهمين بتهمة التخابر.