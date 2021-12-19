الجوازات: لا تكتفوا بالخروج النهائي للعمالة.. تابعوهم حتى مغادرتهم

الرياض (صدى):
أكدت المديرية العامة للجوازات، على أصحاب الأعمال من المواطنين، بعدم الاكتفاء بمنح المقيمين من العمالة تأشيرة الخروج النهائي فقط، بل يجب عليهم متابعة العمالة حتى مغادرتهم.
وقالت الجوازات أن في حال عدم معرفة أصحاب الأعمال مقرًا للعمالة الممنوحة لها تأشيرة «خروج نهائي» فيجب عليهم إلغاء التأشيرة وتسجيل «بلاغ تغيب».
وأشارت الجوازات إلى أنه يمكن لصاحب العمل إصدار بلاغ تغيب عبر «أبشر» آليا، وفق الشروط التالية: أن تكون هوية مقيم سارية الصلاحية، يكون البلاغ مرة واحدة فقط لكل مكفول، يمكن إلغاء بلاغ التغيب خلال 15 يومًا فقط عبر خدمة تواصل على أبشر، أن لا تكون هناك تأشيرة خروج نهائي مصدرة للعامل، إذا تجاوز بلاغ التغيب 15 يوما لا يتم إلغاؤه نهائيا.