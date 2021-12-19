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الجوازات: لا تكتفوا بالخروج النهائي للعمالة.. تابعوهم حتى مغادرتهم

منذ 7 ساعات
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الجوازات: لا تكتفوا بالخروج النهائي للعمالة.. تابعوهم حتى مغادرتهم

الرياض (صدى):
أكدت المديرية العامة للجوازات، على أصحاب الأعمال من المواطنين، بعدم الاكتفاء بمنح المقيمين من العمالة تأشيرة الخروج النهائي فقط، بل يجب عليهم متابعة العمالة حتى مغادرتهم.

وقالت الجوازات أن في حال عدم معرفة أصحاب الأعمال مقرًا للعمالة الممنوحة لها تأشيرة «خروج نهائي» فيجب عليهم إلغاء التأشيرة وتسجيل «بلاغ تغيب».

وأشارت الجوازات إلى أنه يمكن لصاحب العمل إصدار بلاغ تغيب عبر «أبشر» آليا، وفق الشروط التالية: أن تكون هوية مقيم سارية الصلاحية، يكون البلاغ مرة واحدة فقط لكل مكفول، يمكن إلغاء بلاغ التغيب خلال 15 يومًا فقط عبر خدمة تواصل على أبشر، أن لا تكون هناك تأشيرة خروج نهائي مصدرة للعامل، إذا تجاوز بلاغ التغيب 15 يوما لا يتم إلغاؤه نهائيا.

الجوازات
العمالة
الخروج النهائي

التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 67197
منذ ساعة
ذكروني طاش ماطاش
يوم بغى القصبي يسفر السدحان وفي الاخير
فكو مطعم كبده 😁

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أحدث التعليقات

الوفاء طبعي
صياحك طرب
مرام
سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله يااحد ياصمد ياذا الجلال والإكرام انك تهديهم بهدايتك وتأجرنا في مصيبتنا هذي وتخلف لنآ...
الآسيوية صعبة قوية
تعليق بدران البكاية،،، الآسيوية صعبة قوية وارفع صوتك بالبكاء ها ها ها ها ها انا فقراوي قرنبعاوي وعلى الآسيوية ماني قاوي
صادوة ♣️
خيانة لماذا الخيانة متأصلة في هذة الجنسية بالذات الخيانة تجري في دمائهم،، لا بد من الضرب بيد من حديد
بدران
طيب وسالم الدوسري متعاقب ليش متعاقب واوقف حسبنا الله ونعم الًوكيل فيهم اتفو إلله يا الحميداني تراها امانه تسال عنها عن عملك ظلم لاعبين...

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