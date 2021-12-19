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المملكة تحقق المرتبة الثانية عربيًا في مؤشر الأمن الصحي

منذ ساعة
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المملكة تحقق المرتبة الثانية عربيًا في مؤشر الأمن الصحي

الرياض (صدى):
أوضحت نتائج مؤشرات الأمن الصحي العالمي لعام 2021، تحقيق قطر المرتبة الأولى عربيًا والـ49 عالميًا بـ48.7 نقطة من أصل 100، تلتها المملكة (61 عالميًا) بـ44.9 نقطة، ثم الأردن (66 عالميًا) بـ44.6 نقطة.

واحتلت الإمارات المركز الرابع، ثم عُمان والكويت فالبحرين، فيما تذيلت القائمة كلٌ من سوريا واليمن والصومال.

وقام المؤشر الدولي بتقييم الإجراءات الصحية لـ195 دولة وقدراتها، وفق 6 فئات و37 مؤشرًا، والذي أظهرت نتائجه أن دول العالم ما زالت غير مهيأة لمواجهة الأوبئة، بحسب "سي إن إن".

ووصل متوسط الدرجة العالمية في جميع الدول إلى 38.9 من أصل 100، ولم تسجّل دولة واحدة ضمن الطبقة العليا (أي الحد الأقصى للاستعداد والتأهّب لمواجهة الأوبئة).

المملكة
قطر
نتائج
مؤشر الأمن الصحي

التعليقات

خالد ولد اللسيب
خالد ولد اللسيب عدد التعليقات : 740
منذ ساعة
قطر تعتبر حي ساكني بنسبه للمملكه
بومشعل
بومشعل عدد التعليقات : 37
منذ 56 دقيقة
صحيح قطر دولة صغيرة لكن ماتنتج ولا 10% من نفط المملكة ولاعندها سياحة مثل السعودية دخل الحج والعمرة والزيارة يعادل دخل عدة دول ولاعندها دخل جسر الملك فهد الى البحرين يعادل دخل قناة السويس باختصار المملكة تمتلك دخل عشر دول عربية وأغنى دولة عربية ا، لم يكن بالعالم

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أحدث التعليقات

هادي جبران الهاجري
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم أن لله وانا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان
غييييوووورررر
انجح طريقه هي طريقة القران المعشره بالمعروف والاحسان والموده
علي الغامدي
وحنا ناكل ومراجعة المستشفيات بالالوف من وراء هالاستيراد من رجال اعمال همهم المال على حساب الانسانية
ا
معك فلوس ومطواع لها بكل شي انت حبيبها وعمرها غيره كذب لو تعطيها كوكب الارض مايثمر فيه
علي الغامدي
مايطلع من ظهر الفهد ملك الانسانية الا فهد ومشاء الله تبارك الرحمن قلب ابيض ومساند اهل الخير لفعل الخير

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