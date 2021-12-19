المملكة تحقق المرتبة الثانية عربيًا في مؤشر الأمن الصحي

الرياض (صدى):
أوضحت نتائج مؤشرات الأمن الصحي العالمي لعام 2021، تحقيق قطر المرتبة الأولى عربيًا والـ49 عالميًا بـ48.7 نقطة من أصل 100، تلتها المملكة (61 عالميًا) بـ44.9 نقطة، ثم الأردن (66 عالميًا) بـ44.6 نقطة.
واحتلت الإمارات المركز الرابع، ثم عُمان والكويت فالبحرين، فيما تذيلت القائمة كلٌ من سوريا واليمن والصومال.
وقام المؤشر الدولي بتقييم الإجراءات الصحية لـ195 دولة وقدراتها، وفق 6 فئات و37 مؤشرًا، والذي أظهرت نتائجه أن دول العالم ما زالت غير مهيأة لمواجهة الأوبئة، بحسب "سي إن إن".
ووصل متوسط الدرجة العالمية في جميع الدول إلى 38.9 من أصل 100، ولم تسجّل دولة واحدة ضمن الطبقة العليا (أي الحد الأقصى للاستعداد والتأهّب لمواجهة الأوبئة).