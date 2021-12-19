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رئيس البرلمان اللبناني: "ذاهبون للأسوأ"

منذ ساعة
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رئيس البرلمان اللبناني: "ذاهبون للأسوأ"

بيروت (صدى):
نبه رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، من مخاطر عدم معالجة الأزمات المتراكمة في لبنان، مؤكدا أن عدم التحرك سريعاً يعني الذهاب إلى الأسوأ.

وأوضح نبيه بري إن "ثمة حراكا جديا لإيجاد مخارج"، لكنه أضاف أن ملف الأزمة الحكومية "يراوح مكانه"، داعياً في المقابل إلى العمل بجدية من أجل معالجة الأوضاع التي يمر بها اللبنانيون "وإلا فإننا ذاهبون نحو الأسوأ"، مبينا أن الأسبوع الحالي حاسم في تحديد مسار الأمور.

وعلق بري على "الاهتمام الدولي الكبير بإجراء الانتخابات النيابية"، قائلا أنه "أمر طبيعي، كما من الطبيعي والضروري إصرارنا على إجراء هذه الانتخابات".

الانتخابات
البرلمان اللبناني
الأزمة الحكومية

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 771
منذ 48 دقيقة
حرروا انفسكم من حزب ابو قذلة مطية المجوس
وتزين اموركم

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أحدث التعليقات

هادي جبران الهاجري
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم أن لله وانا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان
غييييوووورررر
انجح طريقه هي طريقة القران المعشره بالمعروف والاحسان والموده
علي الغامدي
وحنا ناكل ومراجعة المستشفيات بالالوف من وراء هالاستيراد من رجال اعمال همهم المال على حساب الانسانية
ا
معك فلوس ومطواع لها بكل شي انت حبيبها وعمرها غيره كذب لو تعطيها كوكب الارض مايثمر فيه
علي الغامدي
مايطلع من ظهر الفهد ملك الانسانية الا فهد ومشاء الله تبارك الرحمن قلب ابيض ومساند اهل الخير لفعل الخير

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