رئيس البرلمان اللبناني: "ذاهبون للأسوأ"

بيروت (صدى):
نبه رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، من مخاطر عدم معالجة الأزمات المتراكمة في لبنان، مؤكدا أن عدم التحرك سريعاً يعني الذهاب إلى الأسوأ.
وأوضح نبيه بري إن "ثمة حراكا جديا لإيجاد مخارج"، لكنه أضاف أن ملف الأزمة الحكومية "يراوح مكانه"، داعياً في المقابل إلى العمل بجدية من أجل معالجة الأوضاع التي يمر بها اللبنانيون "وإلا فإننا ذاهبون نحو الأسوأ"، مبينا أن الأسبوع الحالي حاسم في تحديد مسار الأمور.
وعلق بري على "الاهتمام الدولي الكبير بإجراء الانتخابات النيابية"، قائلا أنه "أمر طبيعي، كما من الطبيعي والضروري إصرارنا على إجراء هذه الانتخابات".