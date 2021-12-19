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بالفيديو.. "الصدعان": حمدالله حصل على مبالغ خيالية لم يكن يحلم بها

منذ 57 دقيقة
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بالفيديو.. "الصدعان": حمدالله حصل على مبالغ خيالية لم يكن يحلم بها

ماجد محمد (صدى):
عبر الناقد الرياضي محمد الصدعان، عن غضبه على الهواء بسبب ما فعله اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب الاتحاد الجديد مع ناديه السابق النصر.

وقال محمد الصدعان: " حمدالله بعد كلامه الأخير علامة استفهام كبيرة جدا أتمنى من إدارة النصر أن لا تذهب إلى صلح ولا اتفاق اللاعيبه مثل هذول اللي حصلت على مبالغ خيالية ما كان يحلم بيها حمدالله ولا غيره ويسوي كدا وزوبعة ومشاكل لازم يكون عبرة لكل لاعب يأتي إلى الدوري السعودي وأن لا تدار المسألة بهذا الشكل"، بحسب برنامج "كورة روتانا" على قناة "روتانا خليجية".

وأضاف:" الإدارتين واعية الغلطان منهم يتحمل إذا النصر عنده خلل قانوني تتحمل وإذا الاتحاد عليها أن تتحمل حتى لو فنيا حمدالله سيضر الاتحاد لأنك تتكلم في اثنين محاور متواجدين سيحصل على مكان من؟"، متابعًا:"أعتقد التسرع في التوقيع بدون الإثبات كان مهم جدا كان لابد التواصل مع إدارة النصر من أجل معرفة هل بالفعل تم إنهاء عقد اللاعب".

النصر
الاتحاد
دوري المحترفين
محمد الصدعان
عبدالرزاق حمدالله

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 1
منذ 34 دقيقة
هو بس حمدلله . كل العالم حلبونا وراحت فلوس البلد للكورة اجانب وغير اجانب والفنانين والفنانات الاجانب . تخيل يالصدعان لو مليارات الكورة والفنانات باقية في الميزانية كم الفائض بيكون . ولكن مقيوله رزق العبل على المجانين

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أحدث التعليقات

علي عالي
كم السعر متاكد من السعر
رااايق
ياااا مبارك الشهري ** أنت أيش تبغي اللحين **!!!!!!!!!!!!!
رااايق
ههههههههههههههههههههه
ابوبدر
هو بس حمدلله . كل العالم حلبونا وراحت فلوس البلد للكورة اجانب وغير اجانب والفنانين والفنانات الاجانب . تخيل يالصدعان لو مليارات الكورة والفنانات...
أبو عبدالله الحربي
الحوثي يدرك أن تدميره يأتي من مدمر الحوثي دمر نفسه وعقله فدمارة لامحالة انشاءالله.

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