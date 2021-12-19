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شواء ثور كامل في افريقيا
منذ 3 ساعات
1201
1
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التعليقات
kkkk
عدد التعليقات : 940
منذ ساعة
شوو الرياجيل مايشون ثيران
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أحدث التعليقات
هادي جبران الهاجري
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم أن لله وانا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان
غييييوووورررر
انجح طريقه هي طريقة القران المعشره بالمعروف والاحسان والموده
علي الغامدي
وحنا ناكل ومراجعة المستشفيات بالالوف من وراء هالاستيراد من رجال اعمال همهم المال على حساب الانسانية
ا
معك فلوس ومطواع لها بكل شي انت حبيبها وعمرها غيره كذب لو تعطيها كوكب الارض مايثمر فيه
علي الغامدي
مايطلع من ظهر الفهد ملك الانسانية الا فهد ومشاء الله تبارك الرحمن قلب ابيض ومساند اهل الخير لفعل الخير
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