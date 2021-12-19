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شركة جاهز تعلن تحديد سعر الطرح النهائي عند 850 ريالاً للسهم

منذ ساعة
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شركة جاهز تعلن تحديد سعر الطرح النهائي عند 850 ريالاً للسهم

علي القحطاني (صدى):
كشفت شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات، عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المستثمرين المؤهلين (غير الأفراد) في أسهم الشركة بنجاح، وتحديد سعر الطرح النهائي عند (850) ريال سعودي للسهم الواحد، وبنسبة تغطية بلغت 38.8 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

وستنطلق مرحلة اكتتاب المستثمرين المؤهلين (الأفراد) مع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح يوم الخميس القادم، وحتى يوم الأحد 26 / 12 / 2021م.

ومن المقرر تخصيص (272,786) سهماً عادي تمثل نسبة (14.4%) من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

سهم
شركة جاهز
الطرح النهائي

التعليقات

علي عالي
علي عالي عدد التعليقات : 2
منذ 28 دقيقة
كم السعر متاكد من السعر

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أحدث التعليقات

علي عالي
كم السعر متاكد من السعر
رااايق
ياااا مبارك الشهري ** أنت أيش تبغي اللحين **!!!!!!!!!!!!!
رااايق
ههههههههههههههههههههه
ابوبدر
هو بس حمدلله . كل العالم حلبونا وراحت فلوس البلد للكورة اجانب وغير اجانب والفنانين والفنانات الاجانب . تخيل يالصدعان لو مليارات الكورة والفنانات...
أبو عبدالله الحربي
الحوثي يدرك أن تدميره يأتي من مدمر الحوثي دمر نفسه وعقله فدمارة لامحالة انشاءالله.

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