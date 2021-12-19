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وزير الخارجية: تم تسيير جسر جوي وبري لنقل المساعدات لأفغانستان

منذ 3 ساعات
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وزير الخارجية: تم تسيير جسر جوي وبري لنقل المساعدات لأفغانستان

الرياض (صدى):
أوضح وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، أن تدهور الأوضاع الإنسانية في أفغانستان سيؤثر على الاستقرار الإقليمي.

وقال وزير الخارجية خلال كلمته في الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي : نحن نحتاج للاستجابة للأزمة الإنسانية المتفاقمة التي تواجه الأفغان.

ودعا الوزير، المجتمع الدولي للمساعدة في وقف تدهور الأوضاع في أفغانستان مشيرًا إلى أنه يجب أن يساهم الأفغان أنفسهم في إنهاء المأساة التي تعيشها بلادهم.

وشدد على ضمان عدم استخدام أفغانستان لإيواء الجماعات الإرهابية والمتطرفة، قائلا : نأمل في خلق آليات لتقديم المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان.

وأشار إلى أنه تم تسيير جسر جوي وبري سعودي لنقل المساعدات الإنسانية لأفغانستان، مؤكدًا على أن المملكة ستنكر الهجمات الإرهابية لداعش في أفغانستان.

داعش
وزير الخارجية
افغانستان
الأمير فيصل بن فرحان
جسر بري

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 771
منذ 45 دقيقة
ليس غريب على مملكة الإنسانية

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أحدث التعليقات

هادي جبران الهاجري
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم أن لله وانا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان
غييييوووورررر
انجح طريقه هي طريقة القران المعشره بالمعروف والاحسان والموده
علي الغامدي
وحنا ناكل ومراجعة المستشفيات بالالوف من وراء هالاستيراد من رجال اعمال همهم المال على حساب الانسانية
ا
معك فلوس ومطواع لها بكل شي انت حبيبها وعمرها غيره كذب لو تعطيها كوكب الارض مايثمر فيه
علي الغامدي
مايطلع من ظهر الفهد ملك الانسانية الا فهد ومشاء الله تبارك الرحمن قلب ابيض ومساند اهل الخير لفعل الخير

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