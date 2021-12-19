وزير الخارجية: تم تسيير جسر جوي وبري لنقل المساعدات لأفغانستان

الرياض (صدى):
أوضح وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، أن تدهور الأوضاع الإنسانية في أفغانستان سيؤثر على الاستقرار الإقليمي.
وقال وزير الخارجية خلال كلمته في الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي : نحن نحتاج للاستجابة للأزمة الإنسانية المتفاقمة التي تواجه الأفغان.
ودعا الوزير، المجتمع الدولي للمساعدة في وقف تدهور الأوضاع في أفغانستان مشيرًا إلى أنه يجب أن يساهم الأفغان أنفسهم في إنهاء المأساة التي تعيشها بلادهم.
وشدد على ضمان عدم استخدام أفغانستان لإيواء الجماعات الإرهابية والمتطرفة، قائلا : نأمل في خلق آليات لتقديم المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان.
وأشار إلى أنه تم تسيير جسر جوي وبري سعودي لنقل المساعدات الإنسانية لأفغانستان، مؤكدًا على أن المملكة ستنكر الهجمات الإرهابية لداعش في أفغانستان.