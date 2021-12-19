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ترقية شقيقة زعيم كوريا الشمالية إلى منصب سياسي جديد

منذ ساعتين
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ترقية شقيقة زعيم كوريا الشمالية إلى منصب سياسي جديد

بيونج يانج (صدى):
قرر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، ترقية شقيقته كيم يو جونغ إلى منصب سياسي أعلى.

وأدرجت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في التقرير المتعلق بمراسم إحياء الذكرى السنوية العاشرة لوفاة الزعيم السابق كيم جونغ إيل، كيم يو جونغ إلى جانب أعضاء المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الذين حضروا الحفل.

وأشارت وكالة الانباء إلى أنه تم إدراجها بين 8 أعضاء حاليين في المكتب السياسي وأعضاء مناوبين آخرين، مما يشير إلى أنه "ربما تم تعيينها عضوا أو عضوا بديلا في الجهاز".

وظهر خلال بث للمراسم من قبل، كيم يو جونغ تقف بجانب كيم يونغ تشول واثنين من أعضاء المكتب السياسي الآخرين.

كوريا الشمالية
كوريا
زعيم كوريا الشمالية
شقيقة زيم كوريا

التعليقات

kkkk
kkkk عدد التعليقات : 934
منذ ساعة
ماتزوجنيها ياكم جونغ

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أحدث التعليقات

علي عالي
كم السعر متاكد من السعر
رااايق
ياااا مبارك الشهري ** أنت أيش تبغي اللحين **!!!!!!!!!!!!!
رااايق
ههههههههههههههههههههه
ابوبدر
هو بس حمدلله . كل العالم حلبونا وراحت فلوس البلد للكورة اجانب وغير اجانب والفنانين والفنانات الاجانب . تخيل يالصدعان لو مليارات الكورة والفنانات...
أبو عبدالله الحربي
الحوثي يدرك أن تدميره يأتي من مدمر الحوثي دمر نفسه وعقله فدمارة لامحالة انشاءالله.

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