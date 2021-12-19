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عرض نموذج لرجل عاش قبل 10 ألاف عام في إكسبو 2020

منذ ساعة
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عرض نموذج لرجل عاش قبل 10 ألاف عام في إكسبو 2020

أبوظبي (صدى):
تمكن فريق من العلماء والمبتكرين من تحليل عظام رجل توفي قبل عشرة آلاف سنة، على ضفاف نهر الدانوب، في جزئه الواقع في صربيا، ثم صنع نموذج واقعي ثلاثي الأبعاد له، وعرضه لأول مرة في إكسبو 2020 دبي في محاكاة رمزية لعودة الرجل إلى صربيا.

وكان زوار جناح جمهورية صربيا في إكسبو 2020 دبي، من ضمن أوائل الأشخاص على مستوى العالم، الذين تمكنوا من التفاعل وجها لوجه مع الرجل الذي عاش قبل 10000 عام، حيث عرض الجناح، وجها رقمياً متحركاً وواقعياً للرجل باستخدام تقنية بالغة الحداثة والدقة تسمى Metahuman وهي تقنية جديدة طورها وأبدعها علماء ومبدعون من جمهورية صربيا، يمكنها إعادة صياغة الوجوه البشرية بطريقة واقعية للغاية، كما تساعد على تعزيز حركات الجسم بطريقة تحاكي الواقع.

وطور الفريق نهجاً ثورياً في كيفية استخدام البيانات التي يمكن الحصول عليها من خلال تحليل بقايا الهياكل العظمية البشرية القديمة.كما استخدموا البيانات لإنشاء نموذج رقمي للحركة الحيوية للوجه، لتطابق تعابير وجه الرجل التقني وجه الرجل العجوز تماماً كما كان قبل وفاته.

صربيا
رجل
نموذج
إكسبو 2020

التعليقات

غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8761
منذ ساعة
خرط x خرط

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أحدث التعليقات

علي عالي
كم السعر متاكد من السعر
رااايق
ياااا مبارك الشهري ** أنت أيش تبغي اللحين **!!!!!!!!!!!!!
رااايق
ههههههههههههههههههههه
ابوبدر
هو بس حمدلله . كل العالم حلبونا وراحت فلوس البلد للكورة اجانب وغير اجانب والفنانين والفنانات الاجانب . تخيل يالصدعان لو مليارات الكورة والفنانات...
أبو عبدالله الحربي
الحوثي يدرك أن تدميره يأتي من مدمر الحوثي دمر نفسه وعقله فدمارة لامحالة انشاءالله.

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