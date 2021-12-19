مستشار أسري يوضح الطريقة الناجحة لمعاملة الزوج لزوجته

الرياض (صدى):
كشف الدكتور عبدالله السلمان المستشار الأسري، الطريقة الناجحة التي يجب أن يتبعها الزوج لمعاملة زوجته.
وأكد "السلمان" أنه يجب على الزوج الإهتمام بها وأن يشعرها بأهميتها في حياته والحرص على امتداحها.
وكتب المستشار الأسري عبر حسابه على "تويتر": "الزوجة تريد من زوجها إشعارها بأهميتها في حياته وبإمتنانه بكل ما تقوم به لأجله، وهذا الإهتمام يكون بإظهار محبته لها، وامتداحه لشكلها".
وأضاف: "وأنه يرى أن ربه فضله على كثير من الرجال لأنه اختصه بها وكانت من نصيبه، لابد أن تشعرها بأنها شيءٌ كبير ومهم بالنسبة لك، وأن الحياة تهون في صحبتها".