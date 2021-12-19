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مستشار أسري يوضح الطريقة الناجحة لمعاملة الزوج لزوجته

منذ 3 ساعات
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مستشار أسري يوضح الطريقة الناجحة لمعاملة الزوج لزوجته

الرياض (صدى):
كشف الدكتور عبدالله السلمان المستشار الأسري، الطريقة الناجحة التي يجب أن يتبعها الزوج لمعاملة زوجته.

وأكد "السلمان" أنه يجب على الزوج الإهتمام بها وأن يشعرها بأهميتها في حياته والحرص على امتداحها.

وكتب المستشار الأسري عبر حسابه على "تويتر": "الزوجة تريد من زوجها إشعارها بأهميتها في حياته وبإمتنانه بكل ما تقوم به لأجله، وهذا الإهتمام يكون بإظهار محبته لها، وامتداحه لشكلها".

وأضاف: "وأنه يرى أن ربه فضله على كثير من الرجال لأنه اختصه بها وكانت من نصيبه، لابد أن تشعرها بأنها شيءٌ كبير ومهم بالنسبة لك، وأن الحياة تهون في صحبتها".

 

الحياة الزوجية
الزوج
مستشار أسري
عبدالله السلمان
معاملة الزوجة

التعليقات

احمد
احمد عدد التعليقات : 773
منذ ساعة
ياخي نبين ونسوي وبس تبي ماركات وفلوس
العشرين الف يفرتكونها في شهر
أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 346
منذ 43 دقيقة
الإهتمام على حساب المال الزوج استقرار لزوجة المال لكل من مال والباقي كلام.

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أحدث التعليقات

علي عالي
كم السعر متاكد من السعر
رااايق
ياااا مبارك الشهري ** أنت أيش تبغي اللحين **!!!!!!!!!!!!!
رااايق
ههههههههههههههههههههه
ابوبدر
هو بس حمدلله . كل العالم حلبونا وراحت فلوس البلد للكورة اجانب وغير اجانب والفنانين والفنانات الاجانب . تخيل يالصدعان لو مليارات الكورة والفنانات...
أبو عبدالله الحربي
الحوثي يدرك أن تدميره يأتي من مدمر الحوثي دمر نفسه وعقله فدمارة لامحالة انشاءالله.

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