المعلمي: النظام السوري أول من فتح للإرهاب أوسع الأبواب

علي القحطاني (صدى):
أكد المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي على ضرورة عدم التصديق بأن الحرب في سوريا انتهت، محددًا شرط عودة دمشق إلى الجامعة العربية.
وأوضح المعلمي في كلمته في الجلسة العامة الـ53 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأول: "لا تصدقوهم إن قالوا إن الحرب قد انتهت في سوريا".. "لا تصدقوهم إن وقف زعيمهم فوق هرم من جماجم الأبرياء مدعياً النصر العظيم". وأضاف: "لا تصدقوهم إن قالوا إنهم يحاربون الإرهاب في المنطقة، وهم أول من فتح للإرهاب أوسع الأبواب، عندما أدخلوا إلى بلادهم حزب الله الإرهابي، زعيم الإرهاب في المنطقة، والمنظمات الطائفية القادمة من الشرق "
وقال المعلمي على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لحل الأزمة السورية، مؤكدا أن بلاده ترحب بعودة سوريا إلى محيطها العربي وحاضنتها المشتركة، الجامعة العربية، وطريق سوريا نحو هذا الهدف مفتوح إذا تمكنت من التخلص من سيطرة الجهات الأجنبية ومقررات الأمور فيها.