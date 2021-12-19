فيفي عبده تكشف لأول مرة عن ابنتها بالتبني

القاهرة (صدى):
كشفت الفنانة فيفي عبده عن حقيقة امتناعها عن ذكر كل ما يخص ابنتها بالتبني «عطية الله»، حيث أنها هي الطفلة التي طلبت منها الفنانة الراحلة تحية كاريوكا تربيتها.
وقالت فيفي عبده خلال لقاء تلفزيوني: «طول عمري أولادي لا يدخلون في حياتي، أفرح بأعياد ميلادهم وبهم.. أنا أنجبت ابنتين وربنا أعطاني عطية الله، ربنا أعطاني خير».
وأضافت: «مش مهم الناس تعرف التفاصيل وبعمل إيه مع أولادي في البيت».
ويذكر أن الشابة التي تحمل اسم «عطية الله»، كانت ابنة الفنانة تحية كاريوكا بالتبني وهي من أطلقت عليها اسم «عطية الله»، وقبل وفاتها أوصت الفنانة فيفي عبده بتربيتها ورعايتها.
في حين قالت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ابن شقيقة الفنانة تحية كاريوكا خلال لقاء تلفزيوني، قالت إن تحية كاريوكا تركت وصية لها بأن توصى الفنانة فيفى عبده بضرورة العناية بالفتاة التي تبنتها والتى أطلقت عليها اسم «عطية الله».