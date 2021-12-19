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فيفي عبده تكشف لأول مرة عن ابنتها بالتبني

منذ 5 ساعات
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فيفي عبده تكشف لأول مرة عن ابنتها بالتبني

القاهرة (صدى):
كشفت الفنانة فيفي عبده عن حقيقة امتناعها عن ذكر كل ما يخص ابنتها بالتبني «عطية الله»، حيث أنها هي الطفلة التي طلبت منها الفنانة الراحلة تحية كاريوكا تربيتها.

وقالت فيفي عبده خلال لقاء تلفزيوني: «طول عمري أولادي لا يدخلون في حياتي، أفرح بأعياد ميلادهم وبهم.. أنا أنجبت ابنتين وربنا أعطاني عطية الله، ربنا أعطاني خير».

وأضافت: «مش مهم الناس تعرف التفاصيل وبعمل إيه مع أولادي في البيت».

ويذكر أن الشابة التي تحمل اسم «عطية الله»، كانت ابنة الفنانة تحية كاريوكا بالتبني وهي من أطلقت عليها اسم «عطية الله»، وقبل وفاتها أوصت الفنانة فيفي عبده بتربيتها ورعايتها.

في حين قالت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ابن شقيقة الفنانة تحية كاريوكا خلال لقاء تلفزيوني، قالت إن تحية كاريوكا تركت وصية لها بأن توصى الفنانة فيفى عبده بضرورة العناية بالفتاة التي تبنتها والتى أطلقت عليها اسم «عطية الله».

فيفي عبده
رجاء الجداوي
تحية كاريوكا
عطية الله

التعليقات

kkkk
kkkk عدد التعليقات : 940
منذ ساعة
انتي والله ماحط قطو عندك تتبنينه بئس الحرمه

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أحدث التعليقات

هادي جبران الهاجري
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم أن لله وانا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان
غييييوووورررر
انجح طريقه هي طريقة القران المعشره بالمعروف والاحسان والموده
علي الغامدي
وحنا ناكل ومراجعة المستشفيات بالالوف من وراء هالاستيراد من رجال اعمال همهم المال على حساب الانسانية
ا
معك فلوس ومطواع لها بكل شي انت حبيبها وعمرها غيره كذب لو تعطيها كوكب الارض مايثمر فيه
علي الغامدي
مايطلع من ظهر الفهد ملك الانسانية الا فهد ومشاء الله تبارك الرحمن قلب ابيض ومساند اهل الخير لفعل الخير

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