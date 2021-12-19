بالفيديو.. فلاح القحطاني: حمد الله قبل الدوري السعودي لا أحد يعرفه

ماجد محمد (صدى):
علق الإعلامي الرياضي " فلاح القحطاني " على انتقال اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله، إلى صفوف الاتحاد.
وقال القحطاني خلال حديثه في برنامج " الحصاد الرياضي " إن اللاعب حمد الله عندما جاء إلى نادي النصر، لم يكن أحد يعرفه.
وأضاف : وبعد أن حقق الأرقام الخيالية في أول موسم، أصبح حديث العالم، وخروجه من النصر كسره، لأنه لم يتوقع أن يخرج من صفوف الفريق بهذه الطريقة، فكان قرار إدارة النصر صادم له وللجمهور.
وتابع أن عرض نادي الاتحاد انقذ حمد الله في وقت لم يتوقع أن نادي سعودي كبير يتعاقد معه.