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بالفيديو.. فلاح القحطاني: حمد الله قبل الدوري السعودي لا أحد يعرفه

منذ 10 ساعات
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بالفيديو.. فلاح القحطاني: حمد الله قبل الدوري السعودي لا أحد يعرفه

ماجد محمد (صدى):
علق الإعلامي الرياضي " فلاح القحطاني " على انتقال اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله، إلى صفوف الاتحاد.

وقال القحطاني خلال حديثه في برنامج " الحصاد الرياضي " إن اللاعب حمد الله عندما جاء إلى نادي النصر، لم يكن أحد يعرفه.

وأضاف : وبعد أن حقق الأرقام الخيالية في أول موسم، أصبح حديث العالم، وخروجه من النصر كسره، لأنه لم يتوقع أن يخرج من صفوف الفريق بهذه الطريقة، فكان قرار إدارة النصر صادم له وللجمهور.

وتابع أن عرض نادي الاتحاد انقذ حمد الله في وقت لم يتوقع أن نادي سعودي كبير يتعاقد معه.

 

النصر
الاتحاد
الدوري السعودي
حمد الله
فلاح القحطاني

التعليقات

،،،!!!،،،
،،،!!!،،، عدد التعليقات : 3384
منذ 57 دقيقة
خلاص ملينا من ذا الكلام حمدلله حمدلله وكأن مشاكل العالم انحلت كلها ولم يبقى الا مشكلة حمدلله

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أحدث التعليقات

هيف
عهد فهد رحمه الله لاضرائب ولابطالة ولاغلاء أسعار ولاهم يحزنون فرحمه الله واسكنه فسيح جناته وحسبنا الله ونعم الوكيل.
معتز
طيب العاطلين عن العمل ومنذ سنوات وهم يبحثون عن العمل واسرهم بذلوا كل غال وثمين عليهم ثم يبقون عاطلين عن العمل واسرهم يخشون عليهم...
معتز
طيب العاطلين عن العمل ومنذ سنوات وهم يبحثون عن العمل واسرهم بذلوا كل غال وثمين عليهم ثم يبقون عاطلين عن العمل واسرهم يخشون عليهم...
خالد
ياحليل الضعيف في هذا البلد والله ماحد درى عنه عليه ديون ولامسجون ملايين عليهم ديون ومسجونيين منذعقود وأسرهم مشردة ولا من شاف ولا من...
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