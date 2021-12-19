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مبارك الشهري يكشف ما قاله أنمار الحائلي عن التعاقد مع "حمدالله"

منذ 4 ساعات
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مبارك الشهري يكشف ما قاله أنمار الحائلي عن التعاقد مع "حمدالله"

نواف السالم (صدى):
تحدث الناقد الرياضي مبارك الشهري عن ما تردد حول اتجاه إدارة النصر لمقاضاة المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله عقب توقيعه مع نادي الاتحاد.

ومن جانبه، قال "الشهري": "أنمار الحائلي يقول في مقطع خربنا عليهم فرحتهم فوز الهلال .. أين التخريب ؟"، بحسب برنامج "الحصاد الرياضي".

وتابع: "هذا الإعلان رغبة بعدم تواجد حمدالله جسديًا وفنيًا في الملعب فهذا الإعلان هو بداية قضية بين النادي واللاعب .. اللاعب تبقى في عقده ٧ أشهر".

وأضاف: "أتمنى أن تصل هذه القضية لأبعد نقطة قانونية حتى يصل فيها للحكم النهائي حتى توضح إن فيه خلل في إدارة النصر إذا خسرت القضية وإذا خسر حمد الله القضية فإن إدارة الاتحاد غامرت بلاعب ".

وكانت مصادر قد كشفت أن إدارة النص ستخاطب نظيرتها في نادي الاتحاد رسميًّا، في حال عدم دفع المغربي عبد الرزاق حمد الله الشرط الجزائي.

وأوضحت المصاد أن النصر سيطالب إدارة الاتحاد بتحمل قيمة المبلغ المطلوب في عقد لاعبه السابق "حمدالله"

 

النصر
الاتحاد
أنمار الحائلي
عبدالرزاق حمدالله
مبارك الشهري
مقاضاة حمدالله

التعليقات

ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2659
منذ 38 دقيقة
ابو خرقه لازم ومن الضروري ان يصبح زعيم في البكش
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10416
منذ 30 دقيقة
ياااا مبارك الشهري ** أنت أيش تبغي اللحين **!!!!!!!!!!!!!

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أحدث التعليقات

علي عالي
كم السعر متاكد من السعر
رااايق
ياااا مبارك الشهري ** أنت أيش تبغي اللحين **!!!!!!!!!!!!!
رااايق
ههههههههههههههههههههه
ابوبدر
هو بس حمدلله . كل العالم حلبونا وراحت فلوس البلد للكورة اجانب وغير اجانب والفنانين والفنانات الاجانب . تخيل يالصدعان لو مليارات الكورة والفنانات...
أبو عبدالله الحربي
الحوثي يدرك أن تدميره يأتي من مدمر الحوثي دمر نفسه وعقله فدمارة لامحالة انشاءالله.

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